Al Jazeera: Tel Aviv imeacha kipaumbele cha kuwaondoa silaha Hizbullah katika mazungumzo

anza katika mazungumzo ya kuhalalisha uhusiano na Lebanon, umerudi nyuma kutoka kwa sharti lake la kipaumbele cha "kuwaondoa silaha Hizbullah" kabla ya majadiliano kuhusu mipaka.

Kama ilivyoripotiwa na shirika la habari ABNA kwa kunukuu Al Jazeera, chanzo rasmi cha ngazi ya juu cha Lebanon kilitangaza kwamba raundi mpya ya mazungumzo kati ya Lebanon na utawala wa Kizayuni iliyoanza Jumanne mjini Rome imekamilika, na muendelezo wake umepangwa kufanyika Alhamisi. Mazungumzo haya yamezingatia suala la mipaka na mifumo ya ufuatiliaji wa utekelezaji wa hatua za usalama, ikiwa ni pamoja na kujiondoa kwa jeshi la Kizayuni na kuwaondoa silaha Hizbullah.

Hii ni raundi ya pili ya mazungumzo ya siku tatu mjini Rome, inayofuata raundi 5 zilizopita za mazungumzo huko Washington. Chanzo hicho cha Lebanon kiliongeza kwamba ujumbe wa Lebanon uliwasilisha pendekezo lake kuhusu mipaka katika kikao cha kisiasa.

Al Jazeera imeandika kwamba jambo muhimu katika raundi hii ni kwamba kwa mara ya kwanza, ujumbe wa Kizayuni umerudi nyuma kutoka kwa sharti lake la kipaumbele cha "kuwaondoa silaha Hizbullah" kabla ya majadiliano kuhusu mipaka.

Ujumbe wa Lebanon umependekeza kwamba maeneo ya "Al-Khayam" au "Bint Jbeil" yateuliwe kama maeneo mapya ya majaribio. Katika maeneo haya, jeshi la Lebanon litachukua jukumu kamili la usalama, na kwa upande wake, wanajeshi wa Kizayuni watarudi nyuma kwa kiwango kidogo.

Sambamba na mazungumzo haya, mvutano wa ndani nchini Lebanon umeongezeka. Sheikh Naim Qassem, Katibu Mkuu wa Hizbullah, amewitoa serikali ya Lebanon kusimamisha "kutoa makubaliano ya uwanjani" na akataka kuzingatiwa kwa uhuru wa kitaifa wa Lebanon.

Mazungumzo haya yanaendelea huku tangu kuanza kwa mapigano mwezi Machi mwaka jana, kulingana na mamlaka za Lebanon, watu 4333 wameuawa na zaidi ya 12,000 kujeruhiwa na zaidi ya milioni moja kuhama makazi yao. Utawala wa Kizayuni umekiuka mara kwa mara usitishaji vita uliotangazwa nchini Lebanon na umeua na kujeruhi maelfu ya Walebanon katika kipindi cha usitishaji vita unaodaiwa.