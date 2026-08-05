Kata inasisitiza kupunguza mvutano na kuimarisha usalama katika eneo hilo

Kama ilivyoripotiwa na shirika la habari ABNA kwa kunukuu Al-Mayadeen, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, Waziri Mkuu na Waziri wa Mambo ya Nje wa Qatar, katika mkutano wake wa leo Jumatano na Badr Abdel-Ati, Waziri wa Mambo ya Nje wa Misri, alijadili juhudi za kidiplomasia zenye lengo la kupunguza mvutano na kuimarisha usalama na utulivu katika eneo hilo.

Kulingana na taarifa ya chombo hiki cha habari, Waziri Mkuu na Waziri wa Mambo ya Nje wa Qatar katika mashauriano haya, alisisitiza umuhimu wa kutekeleza maelezo ya maelewano kati ya Marekani na Iran, ikiwa ni pamoja na kuhakikisha uhuru wa meli katika Mlango wa Hormuz.

Waziri Mkuu na Waziri wa Mambo ya Nje wa Qatar alisisitiza kuungwa mkono na Doha kwa juhudi za kupunguza mvutano na kufikia makubaliano kamili ambayo yatatimiza amani ya kudumu katika eneo hilo.