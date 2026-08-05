Onyo kali kutoka Sanaa kwa Riyadh

Kama ilivyoripotiwa na shirika la habari ABNA kwa kunukuu Al-Masira, Wizara ya Mambo ya Nje ya Yemen katika taarifa yake ilitangaza: Kukimbia mbele kwa utawala wa Saudi ili kuongeza hali, kutakabiliwa na kuongezeka kwa pande zote ambayo hakutoweza kustahimili matokeo yake.

Katika taarifa hii imesemwa: Mlingano wa "kuzuia dhidi ya kuzuia" umeimarishwa kikamilifu kama ukweli usiopingika. Yemen ilifikia uamuzi huu baada ya kujaribu chaguzi zingine zote za kuhakikisha haki zake halali.

Wizara ya Mambo ya Nje ya Yemen, kwa kuelezea baadhi ya upatanisho na Saudi Arabia kuwa ni wa kidhahiri, ilisisitiza: Ulimwengu huru unathibitisha uhalali wa misimamo ya Yemen. Majaribio ya utawala wa Saudi kuyameza mshtuko na pigo lililopokelewa yameshindwa, na sasa inazidi kuzama katika kinamasi cha uhalifu wake.

Katika taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Yemen imesemwa: Njia ya amani ni wazi, ni ya gharama ndogo na matokeo yake ni salama.

Pia katika taarifa hii imetolewa wito kwa wenye akili na hekima kuuelekeza utawala wa Saudi kwenye njia ya amani.