Iran Yaingia Katika Enzi ya Satelaiti Ndogo na Kubadili Ramani ya Anga za Juu

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA- Sekta ya anga za juu nchini Iran inaendelea kupitia mabadiliko makubwa ya kiteknolojia, ikihama hatua kwa hatua kutoka katika awamu ya “kuthibitisha teknolojia” kuelekea katika awamu ya uendeshaji na mipango ya kimkakati kwa kasi kubwa.

Takwimu za kiufundi pamoja na rekodi za kurusha satelaiti katika kipindi cha hivi karibuni zinaonyesha kuwa Iran, baada ya kuvuka hatua ya satelaiti za ukubwa wa mikro (micro-satellites), sasa inalenga kuimarisha nafasi yake katika sekta ya satelaiti ndogo (Mini-satellites) pamoja na kubuni mifumo jumuishi ya anga za juu.

Mabadiliko hayo hayajasaidia tu kupunguza gharama za kufikia anga za juu, bali pia yameiwezesha Iran kuimarisha uwezo wake wa ndani katika hatua mbalimbali za teknolojia ya anga.

Kwa mujibu wa taarifa hiyo, maendeleo haya yanaifanya Iran kuwa miongoni mwa nchi chache duniani zinazomiliki mnyororo kamili wa kiteknolojia wa anga za juu, kuanzia katika kubuni na kutengeneza satelaiti hadi mifumo inayohusiana na uendeshaji wake.

Hatua hiyo inaashiria mabadiliko kutoka katika kutengeneza teknolojia kwa madhumuni ya majaribio pekee, kuelekea katika kujenga mifumo ya anga za juu yenye matumizi ya kimkakati na kiutendaji, jambo linaloendelea kubadili nafasi ya Iran katika sekta ya anga za juu duniani.