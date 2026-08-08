Jeshi la Yemen Latangaza Kushambulia Mikusanyiko ya Kijeshi ya Saudi Arabia katika Kambi ya “Sahn al-Jinn”

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Jeshi la Yemen limetangaza kuwa limefanya mashambulizi dhidi ya mikusanyiko ya vikosi vya Saudi Arabia, pamoja na maghala na vifaa vya kijeshi katika kambi ya “Sahn al-Jinn”, likisema hatua hiyo imekuja baada ya kufuatilia harakati za kijeshi na kuahidi kuendelea kujibu kile lilichokiita ongezeko la mashambulizi dhidi ya Yemen.

Kwa jina la Mwenyezi Mungu, Mwingi wa Rehema, Mwenye Kurehemu.



Mwenyezi Mungu amesema: {Basi hakuna uadui isipokuwa dhidi ya madhalimu} Mwenyezi Mungu amesema kweli.



Jeshi la Yemen limetoa taarifa likisema kuwa kutokana na kuendelea kwa kile lilichokiita kuzingirwa kwa watu wake na kuongezeka kwa mashambulizi dhidi ya nchi hiyo, adui wa Saudi Arabia anaendelea kukusanya vikosi vyake, kuvichochea na kuvisukuma katika vita vya uchokozi ambavyo limevielezea kuwa ni vya batili na vya kushindwa.



Katika taarifa hiyo, Jeshi la Yemen limesema kuwa baada ya kufuatilia kwa umakini harakati za vikosi vya Saudi Arabia na wale waliowaita mamluki wake, limefanya mashambulizi dhidi ya mikusanyiko hiyo pamoja na maghala, magari na vifaa vya kijeshi vilivyokuwa katika kambi ya “Sahn al-Jinn”.



Taarifa hiyo ilisema mashambulizi hayo yalikuwa sahihi na maalumu, yakifanywa kwa idadi kubwa ya makombora na ndege zisizo na rubani.



Jeshi la Yemen lilisisitiza kuwa litaendelea kukabiliana na kile lilichokiita ongezeko la uchokozi kwa kuongeza hatua za kijeshi, na kwamba litashambulia kwa nguvu mkusanyiko wowote wa vikosi au nguvu yoyote itakayoletwa na Saudi Arabia kwa ajili ya kuendeleza kile ilichokiita kuzingirwa kwa Yemen.



Aidha, taarifa hiyo ilisema Jeshi la Yemen litaendelea kutekeleza misimamo miwili: “kuzingirwa kwa kuzingirwa” na “kulenga mikusanyiko ya kijeshi ya Saudi Arabia ya uchokozi popote ilipo.” Jeshi hilo liliongeza kuwa halitaruhusu mipango ya uchokozi dhidi ya Yemen kupita bila jibu la haraka na kali.



Katika taarifa hiyo, Jeshi la Yemen pia liliwataka raia wa Yemen wanaoshirikiana na vikosi vya Saudi Arabia kuondoka katika kambi hizo na kurejea maeneo yao kabla ya kuchelewa, likiwataka wasiwe sehemu ya mapambano yanayowanufaisha, kwa mujibu wa taarifa hiyo, maslahi ya kigeni dhidi ya usalama, mamlaka na uhuru wa Jamhuri ya Yemen.



Jeshi hilo lilisifu makabila ya Ma’rib na watu wengine liliowaita wapenda uhuru kwa kusimama pamoja na watu wao dhidi ya kile lilichokiita ukaliaji na utegemezi wa nje, na likasisitiza kuwa litaendelea kuwaunga mkono wao na makabila yote ya Yemen katika kudai haki za wananchi na kuondoa vikwazo dhidi ya nchi hiyo.



Taarifa hiyo ilihitimishwa kwa maneno: “Mwenyezi Mungu anatutosha na Yeye ni Mlinzi bora na Msaidizi bora. Iishi Yemen ikiwa huru, yenye heshima na yenye kujitegemea. Ushindi kwa Yemen na kwa watu wote huru wa Umma.”



Sanaa, Yemen

24 Safar 1448 Hijria Sawa na 7 Agosti 2026

Imetolewa na Jeshi la Yemen.