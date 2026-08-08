Pakistan: Lazima Tuungane Dhidi ya Israel; Kuhalalisha Mahusiano Hakuna Faida Yoyote

Kama ilivyoripotiwa na shirika la habari la ABNA, Khawaja Muhammad Asif, Waziri wa Ulinzi wa Pakistan, katika mahojiano ya vyombo vya habari siku moja baada ya kutiwa saini kwa makubaliano ya pamoja ya ulinzi ya Makka na Saudi Arabia na Uturuki, alisisitiza kwamba ulimwengu wa Kiislamu unapaswa kuungana dhidi ya tishio la pamoja, yaani utawala wa Israel.

Alisema: "Mataifa ya Kiislamu yanapaswa kuunda muungano mpana wenye muundo sawa na NATO. Nchi wanachama zinapaswa kuvuka tofauti zao za nchi mbili ili kuunda kambi ya ulinzi iliyoungana. Vitendo vya Israel vinahitaji jibu la pamoja kutoka kwa mataifa ya Kiislamu. Kuhalalisha mahusiano na Israel haina faida yoyote kwa mataifa ya Kiislamu. Mshikamano na Palestina bado ni sharti la msingi kwa siasa ya kikanda ya Kiislamu."

Kuhusu India, alisema pia: "Vipengele vinavyoungwa mkono na India vinavyofanya kazi kutoka Afghanistan vinaongoza shughuli za kigaidi dhidi ya Pakistan. Migogoro ya kikanda inayoendelea ikiwa ni pamoja na makabiliano ya hivi karibuni ya kijeshi na India yanahitaji kushughulikiwa rasmi badala ya majadiliano ya vyombo vya habari."

Asif, akirejelea vita dhidi ya Iran, pia alisisitiza kwamba mvutano wa sasa katika eneo hilo unaangazia umuhimu wa diplomasia ya pamoja ya Kiislamu.