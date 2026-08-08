Mchambuzi wa Siasa: Chaguo la Kijeshi la Marekani Dhidi ya Iran Halikuwa na Matokeo

Kama ilivyoripotiwa na shirika la habari la ABNA kwa kunukuu Al Jazeera, Muhammad al-Sharqawi, profesa wa utatuzi wa migogoro ya kimataifa na mchambuzi mashuhuri wa siasa, alisisitiza kwamba chaguo la kijeshi halikuweza kufikia malengo ambayo Marekani ilikuwa inayatafuta dhidi ya Iran.

Aliongezea: "Donald Trump, Rais wa Marekani, amefikia hitimisho kwamba kutumia nguvu na uwezo pekee hauwezi kubadilisha ukweli wa uwanjani."

Al-Sharqawi alisema: "Makubaliano kati ya Tehran na Masqat yanaweza kuwa na athari kwa muda katika kuendesha vita hivi na mzozo."