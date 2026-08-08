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Mchambuzi wa Siasa: Chaguo la Kijeshi la Marekani Dhidi ya Iran Halikuwa na Matokeo

8 Agosti 2026 - 18:40
Msimbo wa Habari: 1850292
Source: ABNA
Mchambuzi wa Siasa: Chaguo la Kijeshi la Marekani Dhidi ya Iran Halikuwa na Matokeo

Mchambuzi mashuhuri wa masuala ya siasa alikiri kutokuwa na tija kwa chaguo la kijeshi la Marekani dhidi ya Iran.

Kama ilivyoripotiwa na shirika la habari la ABNA kwa kunukuu Al Jazeera, Muhammad al-Sharqawi, profesa wa utatuzi wa migogoro ya kimataifa na mchambuzi mashuhuri wa siasa, alisisitiza kwamba chaguo la kijeshi halikuweza kufikia malengo ambayo Marekani ilikuwa inayatafuta dhidi ya Iran.

Aliongezea: "Donald Trump, Rais wa Marekani, amefikia hitimisho kwamba kutumia nguvu na uwezo pekee hauwezi kubadilisha ukweli wa uwanjani."

Al-Sharqawi alisema: "Makubaliano kati ya Tehran na Masqat yanaweza kuwa na athari kwa muda katika kuendesha vita hivi na mzozo."

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