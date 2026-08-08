Operesheni ya Hivi Karibuni Ilifanywa Kulenga Kukwamisha Ugavi wa Kijeshi wa Saudi Arabia

Kama ilivyoripotiwa na shirika la habari la ABNA kwa kunukuu kituo cha Al-Mayadeen, Ofisi ya kisiasa ya vuguvugu la Ansarullah (Yemen) ilisema: "Operesheni maalum ya hivi karibuni ya vikosi vya jeshi vya nchi yetu ilikuwa hatua ya mapema ya kukwamisha ugavi na mipango ya kijeshi ya Saudi Arabia dhidi ya Yemen."

Katika taarifa hiyo pia imeelezwa kwamba harakati za hivi karibuni dhidi ya Yemen zinafanywa ndani ya mwongozo wa Saudi Arabia na kwa msaada na ufadhili wa wazi wa Riyadh.

Ofisi ya kisiasa ya Ansarullah mwishoni ilisisitiza kwamba sera ya "kukimbia mbele" na kupuuza madai ya watu wa Yemen na Saudi Arabia haitakuwa na matokeo yoyote kwa Riyadh.

Jana usiku, vikosi vya jeshi vya Yemen vililenga vituo kadhaa vya makao makuu ya Saudi Arabia kwa mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani, ambayo kwa kukiri kwa Wizara ya Ulinzi ya serikali ya Yemen iliyokimbilia uhamishoni, katika mashambulizi hayo wanajeshi 17 wakiwemo maofisa kadhaa waliuawa.