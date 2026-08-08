Yemen: Wanajeshi wa Saudia Watakuwa Katika Malengo Yetu

Kama ilivyoripotiwa na shirika la habari la ABNA kwa kunukuu Al-Masirah, Hazam al-Asad, mwanachama wa ofisi ya kisiasa ya vuguvugu la Ansarullah (Yemen), alisisitiza: "Vikosi vya wavamizi vya Saudi Arabia, kambi zao na mamluki katika ardhi ya Yemen vitakuwa katika malengo ya vikosi vyetu na hawatakuwa na usalama wowote."

Aliongezea: "Operesheni za vikosi vya jeshi vya Yemen zinafanywa katika mfumo wa kulinda haki halali za watu wa nchi hii, kuondoa mzingiro na kulinda uhuru."

Al-Asad alisema: "Vikosi vya jeshi vya Yemen vinalazimika kupigana na kila mtu anayeinuka dhidi ya watu wa Yemen. Katika vita hivi, kila upande wa uvamizi wa taifa lolote utalengwa."

Alisema: "Saudi Arabia ina uwepo wa kijeshi nchini Yemen na katika mkoa wa Marib, na Marekani inasaidia uwepo huu. Washington kupitia balozi wake na kamanda wa Kamandi ya Kati kwa ushirikiano na Riyadh imejitahidi kuunda kambi za Saudia katika ardhi ya Yemen na kuwaajiri watu wa kitakfiri."