Wanahabari ni Wasimuliaji wa Ukweli na Mashahidi wa Zama

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA- Mkurugenzi Mkuu wa Shirika la Habari la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran IRNA, Hussein Jaberi Ansari, amefanya ziara katika mji wa Borujerd siku ya Jumamosi, sambamba na maadhimisho ya Siku ya Wanahabari nchini Iran.

Katika ziara hiyo, Ansari ametembelea kaburi la mwanahabari Shahidi Mahmoud Sarami, pamoja na kukutana na familia yake na kutoa heshima kwa kumbukumbu ya mwanahabari huyo.

Programu ya ziara hiyo pia ilihusisha kutembelea na kukagua miradi ya maendeleo katika mji wa Borujerd, pamoja na kutembelea baadhi ya nyumba na maeneo ya kihistoria ya mji huo.

Aidha, Mkurugenzi Mkuu wa IRNA ameshiriki katika hafla ya kuwatambua na kuwaenzi wanahabari, akisisitiza nafasi yao muhimu katika jamii kama watu wanaorekodi matukio, kusimulia ukweli na kuwa mashahidi wa historia ya zama zao.

Maadhimisho ya Siku ya Wanahabari nchini Iran pia yanatoa fursa ya kuwakumbuka wanahabari waliopoteza maisha katika kutekeleza wajibu wao wa kitaaluma, akiwemo Shahidi Mahmoud Sarami, ambaye kumbukumbu yake imekuwa sehemu muhimu ya hafla hizo.