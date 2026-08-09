Mpango wowote unaokiuka mamlaka ya Iran katika Mlango wa Hormuz hautakubaliwa

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna, Hamidreza Hajibabaee, Makamu wa Spika wa Baraza la Mashauria la Kiislamu, katika kikao cha wazi cha leo cha Bunge Jumapili (18 Mordad) na katika hotuba yake kabla ya ratiba, kwa kurejelea uendeshaji wa shangwe wa sherehe za Arba'ini ya Husein na kutoa rambirambi kwa kifo cha washauri kadhaa wa kijeshi wa Iran na watu katika shambulio la mkoa wa Ninawa nchini Iraq, alisema: Tukio hili linaonyesha nia ya kiburi (ubeberu wa kimataifa) kuzuia uendeshaji wa shangwe wa sherehe za Arba'ini na hasira yao kutokana na ushiriki wa watu kutoka nchi mbalimbali za dunia katika tamasha hili kubwa na kilele hiki cha juu cha uhuru na heshima.

Makamu wa Spika wa Bunge aliendelea na hotuba yake kabla ya ratiba: Marekani imeonyesha kwamba katika suala lolote haifanyi kwa unyoofu, na kwa sasa hakuna mazungumzo na Marekani, na ikiwa kuna majadiliano kati yetu na Oman, hayapaswi kuwa chini ya kuingilia kwa Marekani; kuzungumza na Marekani ambayo haitimizi ahadi zake zozote lazima kufanywe kwa tahadhari, usikivu na umakini ili kuhakikisha haki za taifa kubwa la Iran, na kile kiongozi wetu mpendwa alichosema ndiyo mwongozo wetu wa kimsingi katika kukabiliana na Marekani na utawala wa Kizayuni.

Hajibabaee alibainisha: Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inachukua hatua kwa nguvu katika mwelekeo wa umoja wa nchi za Kiislamu na eneo, lakini wakati huo huo nchi yoyote itakayotaka kusaidia Marekani katika kushambulia Iran itakuwa shabaha ya makombora ya Jamhuri ya Kiislamu, na wanajeshi wetu hawataruhusu eneo kutumiwa vibaya kwa shambulio dhidi ya Iran na watatetea haki ya Iran, kwa sababu tuko katika vita na Marekani, na taifa limetangaza utayari wake kwa vita hivi na halitajitoa kwenye haki zake.