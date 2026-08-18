Le Monde inachunguza: Rekodi iliyojaa kushindwa kwa Trump ndani ya chini ya miaka 2

Kwa mujibu wa shirika la habari ABNA, gazeti la Le Monde liliripoti kwamba eneo la Mashariki ya Kati limekuwa likiamua na kupima utendaji wa marais wa Marekani, na kwa upande wa Trump, utendaji huu umekuwa haufai na hauna hatua zilizopangwa.

Kwa mujibu wa ripoti hii, mkazi huyu wa Ikulu ya White House amewasilisha rekodi iliyojaa kushindwa ndani ya chini ya miaka miwili. Katika muktadha huu, haswa inaweza kuelekezwa kwenye uchochezi wa vita wa Marekani na utawala wa Kizayuni dhidi ya Iran, kwani matokeo ya vita hivi yanapingana kabisa na matarajio ya Washington ya kuonyesha nguvu na uwezo wake, na hatimaye yalisababisha mgogoro wa kufungwa kwa Mlango wa Hormuz na kujiondoa kwa Marekani.

Le Monde pia ilizungumzia shinikizo kutoka kwa nchi za Kiarabu za Ghuba ya Uajemi pamoja na wasiwasi kuhusu kupungua kwa akiba ya silaha ya Marekani, ambayo ilichangia katika kujiondoa kwa Trump kutoka kwa vitisho vyake vya kushambulia tena Iran. Kujiondoa huku kulidhoofisha msimamo wa Marekani kama mlinzi wa usalama wa eneo hilo na kusababisha Saudi Arabia, Pakistani na Uturuki kutia saini makubaliano ya pande tatu. Hatua hii inaonyesha kupungua kwa imani ya nchi za eneo hilo kwa Marekani.

Kuhusu Palestina, anakabiliwa na mgogoro mwingine. Ameshindwa kulazimisha jeshi la Kizayuni kuondoka katika Ukanda wa Gaza, na jambo hili linafanya utekelezaji wa mpango wa Trump wa kujenga upya Gaza kuwa mgumu. Rais wa Marekani kwa kufuta vikwazo dhidi ya walowezi wenye itikadi kali, alionyesha kuwa ana utata katika sera yake kuhusu Mashariki ya Kati.