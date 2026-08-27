Baghaee: Waziri Mkuu wa Qatar atatembelea Tehran

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Ismail Baghaee, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje, katika mazungumzo na wanahabari alitangaza ziara ya Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, Waziri Mkuu na Waziri wa Mambo ya Nje wa Qatar, mjini Tehran Alhamisi.

Aliongeza: Ziara hii inafanyika katika mfumo wa mashauriano ya mara kwa mara kati ya Iran na Qatar kwa ajili ya kupanua uhusiano wa nchi mbili na kuimarisha amani na usalama katika eneo hilo.

Baghaee kwa kurejelea juhudi njema za Qatar katika miezi ya hivi karibuni za kusaidia kuzuia kuongezeka kwa mivutano katika eneo hilo kufuatia uvamizi wa kijeshi wa Marekani na utawala wa Kizayuni dhidi ya Iran, alibainisha wazi kwamba Waziri Mkuu wa Qatar katika mikutano yake na maafisa wa nchi yetu atajadiliana na kubadilishana mawazo kuhusu kuendelea kwa juhudi na mipango ya upatanishi ya Qatar na mabadiliko mengine ya kikanda.