Sardar Mohebi akiwahutubia vikosi vya Marekani: Rudi Ghuba ya Nguruwe!

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA, Sardar Mohebi, msemaji wa Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu, alichapisha ujumbe katika moja ya mitandao ya kijamii na akasema: "Kunaswa alfajiri kwa manowari ya kisasa zaidi ya 2025 ya jeshi la Marekani kuna maana kwamba hakuna teknolojia yoyote ya hali ya juu inayoweza kupenya tabaka zetu za ufuatiliaji katika Mlangobahari wa Hormuz."

Aliendelea kwa kuwahutubia vikosi vya jeshi la kigaidi la Marekani na kuongeza: "Utawala juu ya Ghuba ya Uajemi ni mali ya vijana wetu wenye teknolojia. Rudi Ghuba ya Nguruwe."