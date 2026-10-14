Trump Atishia Tena Iran: “Subira Yetu Dhidi ya Iran Imefika Mwisho, Tutawapa Somo Kali!”

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s.) –ABNA– Donald Trump, ambaye kwa sasa anakabiliwa na uchaguzi ujao nchini Marekani na wasiwasi kuhusu hali ya Chama cha Republican, amekosoa sera za serikali ya Rais wa zamani Barack Obama kuhusu Tehran, akitangaza kuwa subira ya Washington dhidi ya Iran imefika mwisho.

Trump amesisitiza kuwa vita dhidi ya Iran vitamalizika hivi karibuni, akidai kuwa nchi hiyo haitawahi kumiliki silaha za nyuklia na kwamba bei za nishati zitashuka kwa kiwango kikubwa baada ya vita kumalizika.

Rais huyo wa Marekani ameongeza kuwa serikali ya Barack Obama, rais wa zamani wa Marekani, iliipa Iran mabilioni ya dola, ilhali ilipaswa kuzuia juhudi za nchi hiyo za kupata silaha za nyuklia.

Trump aliendelea kusema kuwa Wairani wako katika hali ya kusubiri na kutokuwa na uhakika, akionya kwamba Marekani itawapa somo kali kwa sababu subira yake dhidi yao imekwisha.

Kwa mujibu wa mwandishi wa makala ya ABNA, mwenendo wa Trump katika miaka ya hivi karibuni, pamoja na changamoto zinazohusishwa na Ghuba ya Uajemi na Mlango-Bahari wa Hormuz na kile makala inachokitaja kuwa kushindwa kwa Marekani katika vita dhidi ya Iran, vimechangia kushuka kwa kiwango cha umaarufu wake.

Makala hiyo inaongeza kuwa hali hiyo imezidisha wasiwasi miongoni mwa Warepublican kuhusu uchaguzi wa katikati ya muhula unaokaribia. Inasema kuwa matokeo ya kura za maoni na hali ya kampeni za uchaguzi vinaashiria changamoto hizo.