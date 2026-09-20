Sardar Shekarchi: uongozi katika Mlango wa Hormuz uko mikononi mwa vikosi vya jeshi la Iran

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Sardar Abolfazl Shekarchi, msemaji mkuu wa vikosi vya jeshi, katika ujumbe alisema: kuelekeza na madai ya uongo na ya kuchekesha ya kamanda wa CENTCOM kuhusu kusindikiza meli za mafuta na kutoa bilioni moja ya mapipa ya mafuta katika miezi 2 iliyopita, ni zaidi ya operesheni ya kisaikolojia iliyoshindwa kwa ajili ya kuwapa ari vikosi vilivyochoka na vilivyodhoofika vya jeshi la kigaidi la Marekani katika eneo hilo na kuhalalisha gharama kubwa za kifedha na za kibinadamu za Marekani katika eneo hilo, kuliko kuwa ukweli, na haiwezi kubadilisha ukweli wa kuondoka kwa jeshi la uvamizi la nchi hiyo kutoka eneo hilo.

Alisisitiza kwamba uongozi katika Mlango wa Hormuz bado uko mikononi mwa vikosi vya jeshi lenye nguvu la Iran.