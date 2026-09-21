Guterres: Baraza la Usalama limeshakaa kilema

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna likinukuliwa kutoka Al-Jazeera, Antonio Guterres, Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa, leo Jumatatu katika hotuba yake alitangaza: tunakabiliana na mgawanyiko wa kijiografia na kisiasa wa kina ambao umelishatua Baraza la Usalama kilema.

Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa kisha aliendelea: nguvu kubwa zenyewe zinajiingiza katika vita ambavyo katika baadhi ya matukio vinapingana na sheria za kimataifa. Hali hii inaunda mazingira ya kutokuwepo kwa adhabu ambapo nguvu za kati wanafikiri wanaweza kufanya chochote wanachotaka.

Antonio Guterres, akielekeza kwa njia isiyo ya moja kwa moja kwenye uvamizi haramu wa Marekani dhidi ya ardhi ya Iran, aliongeza: sababu ya hili ni kwamba hakuna matokeo yatakayowapata na vita vinaongezeka na kuwa ngumu zaidi.