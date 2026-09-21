Madai ya hivi karibuni ya magaidi wa CENTCOM dhidi ya Iran

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna likinukuliwa kutoka mtandao wa Al-Jazeera, Kamandi Kuu ya jeshi la kigaidi la Marekani (CENTCOM) leo Jumatatu kwa kuchapisha ujumbe ilidai kwamba hadi sasa imebadilisha njia ya meli 110 za biashara katika mfumo wa mpango wa kuimarisha kuzingirwa kwa bahari ya Iran.

Taasisi hii ya kigaidi katika kuendeleza madai yake kwa lengo la kuimarisha ari ya wanajeshi wake dhidi ya vikosi vya ulinzi vya Iran ilidai: hadi leo, tumebadilisha njia ya meli 110 za biashara ili kuhakikisha kufuata kanuni zinazohusiana na kuzingirwa kwa Iran!

Taasisi ya kigaidi iliyotajwa hapo awali pia ilikuwa imetoa madai kama hayo.