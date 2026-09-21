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Madai ya hivi karibuni ya magaidi wa CENTCOM dhidi ya Iran

21 Septemba 2026 - 22:47
Msimbo wa Habari: 1868395
Source: ABNA
Madai ya hivi karibuni ya magaidi wa CENTCOM dhidi ya Iran

Kamandi Kuu ya jeshi la kigaidi la Marekani (CENTCOM) ilidai kwamba tangu kuanza upya kwa kuzingirwa kwa bahari dhidi ya Iran, imebadilisha njia ya meli 110 za biashara!

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna likinukuliwa kutoka mtandao wa Al-Jazeera, Kamandi Kuu ya jeshi la kigaidi la Marekani (CENTCOM) leo Jumatatu kwa kuchapisha ujumbe ilidai kwamba hadi sasa imebadilisha njia ya meli 110 za biashara katika mfumo wa mpango wa kuimarisha kuzingirwa kwa bahari ya Iran.

Taasisi hii ya kigaidi katika kuendeleza madai yake kwa lengo la kuimarisha ari ya wanajeshi wake dhidi ya vikosi vya ulinzi vya Iran ilidai: hadi leo, tumebadilisha njia ya meli 110 za biashara ili kuhakikisha kufuata kanuni zinazohusiana na kuzingirwa kwa Iran!

Taasisi ya kigaidi iliyotajwa hapo awali pia ilikuwa imetoa madai kama hayo.

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