Waziri Mkuu wa Uhispania: Netanyahu anaendelea na mauaji ya halaiki huko Gaza

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA ikinukuu mtandao wa Al-Jazeera, Pedro Sanchez, Waziri Mkuu wa Uhispania, katika mkutano wa themanini na moja wa Mkutano Mkuu wa Umoja wa Mataifa alisema: Benjamin Netanyahu, Waziri Mkuu wa (utawala wa) Israel, anaendelea kufanya mauaji ya halaiki huko Gaza.

Sanchez aliongeza: Nimekuja kutetea kanuni na maadili yaliyohamasisha kuanzishwa kwa shirika hili.

Alisema: Kanuni na maadili ya Umoja wa Mataifa yanapuuzwa na serikali mbalimbali zilizopo hapa, au kunafanywa jitihada za kudhoofisha kanuni hizi.

Waziri Mkuu wa Uhispania aliendelea: Amani, uthabiti na fursa sawa zinashambuliwa na mitiririko ya kisiasa na serikali zinazotaka kuturudisha kwenye historia ya giza.

Sanchez pia alisisitiza umuhimu wa mageuzi ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa.

Alisema: Kuna serikali na mitiririko ya kisiasa inayoiona UNO na taasisi za pande nyingi kama zisizo na faida.

Waziri Mkuu wa Uhispania aliongeza: Msimamo wa mitiririko hii unapingana na mwendo wa historia na unategemea nguzo tatu za uongo, yaani ubinafsi, ujinga na ukatili.

Sanchez mwishoni alisema: Nimeshuhudia kwamba nguvu hizi zilianza vita haramu na kufanya mauaji ya raia wasio na hatia.