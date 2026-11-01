Qarqash hatutaki kuona awamu mpya ya mgogoro

Kwa ripoti ya shirika la habari la Abna ikinukuliwa Sky News Anwar Qarqash mshauri wa kidiplomasia wa rais wa UAE siku ya Jumapili alieleza matumaini kwamba kuhusu vita katika Mashariki ya Kati ufunguzi wa kidiplomasia utapatikana

Qarqash wakati wa mkutano wa mwaka wa mazungumzo ya Manama katika mji mkuu wa Bahrain alisema tunatumaini ufunguzi wa kidiplomasia utapatikana hatutaki kuona awamu nyingine ya makabiliano Hata hivyo kama tulivyoonyesha katika matukio yaliyopita tuko tayari kwa hali mbaya zaidi

Mshauri wa kidiplomasia wa rais wa UAE alidai imani kwa Iran imeyumbishwa usafiri katika mlango wa Hormuz unapaswa kurudi katika hali ya kabla ya Februari 28

Yeye aliongeza kusema kwamba usalama wa nchi wanachama wa Baraza la Ushirikiano la Ghuba unaunganishwa na kila kitu kinachoathiri moja ya nchi hizi kitaathiri pia UAE