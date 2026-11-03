Mkuu wa Kamandi Kuu ya Vikosi vya Wanajeshi: Rasilimali za adui za kimwili na zisizo za kimwili ziko ndani ya wigo wa mashambulizi yetu

Kwa mujibu wa Shirika la Kimataifa la Habari la Ahlul-Bayt (AS) -ABNA- Meja Jenerali Ali Abdollahi, Mkuu wa Majeshi ya Iran na Kamanda wa Makao Makuu ya Kati ya Khatam al-Anbiya, katika ujumbe wake, ameielezea Iran ya baada ya vita vya tatu vya kulazimishwa kuwa kitovu cha nne cha nguvu kinachojitokeza duniani.

Maandishi ya ujumbe wa Meja Jenerali Ali Abdollahi ni kama ifuatavyo:

Kwa jina la Mwenyezi Mungu, Mwingi wa Rehema, Mwenye Kurehemu

Tarehe 13 Aban, Siku ya Kitaifa ya Kupambana na Ubeberu wa Kimataifa, si tukio la kawaida katika kalenda ya taifa la Iran, bali ni kumbukumbu hai ya mapambano dhidi ya ubeberu. Siku hii inawakumbusha Wairani matukio matatu muhimu ya kihistoria:

Kuhamishwa kwa Imam Khomeini (RA) mwaka 1343, mauaji ya wanafunzi wanamapinduzi mwaka 1979 na kutekwa kwa makao makuu ya ujasusi ya Marekani mwaka 1980.

Matukio hayo matatu, yakihusishwa na mapinduzi ya kijeshi ya 19 Agosti 1953 na operesheni ya Ajax, yanaifanya Marekani kuwa na deni kwa taifa la Iran tangu wakati huo.

Baada ya mapinduzi ya tarehe 28 Mordad, uhasama wa Marekani dhidi ya Iran umekuwa mfululizo usiokatika, wala si matukio yaliyotokea kwa nyakati tofauti. Miongoni mwa vitendo hivyo ni kuunga mkono Saddam katika vita vya miaka minane vilivyolazimishwa dhidi ya Iran, kuunga mkono kundi la Munafiqin na makundi yanayopinga mapinduzi, mauaji ya wanasayansi wa nyuklia, vita vya kiuchumi na vikwazo, kufungia mali za taifa la Iran, mauaji ya kinyama ya Luteni Jenerali Shahidi Haj Qassem Soleimani na ushiriki wa moja kwa moja wa Marekani pamoja na utawala wa Kizayuni katika vita vya siku 12 na siku 40 vya mwaka 2025 na 2026.

Vita hivyo vilisababisha kuuawa shahidi kwa Kiongozi wa Umma na Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi ya Kiislamu, Ayatullah Sayyid Ali Khamenei (Qaddasa Sirruhu), makamanda wakuu wa Majeshi, wapiganaji na watetezi jasiri wa nchi pamoja na idadi kubwa ya wananchi wasio na hatia wa Iran, hususan watoto wasio na hatia.

Haya ni baadhi tu ya maadui wa kudumu na mfululizo wa Marekani dhidi ya nchi hii. Historia hiyo bado inaendelea, huku dunia ikishuhudia uvamizi na uhalifu wa Ikulu ya White House dhidi ya Mapinduzi ya Kiislamu na nchi ya Iran.

Leo, mapambano ya pande mbalimbali kati ya Iran na Marekani yanavuka mipaka ya mzozo wa kijeshi na kubadilisha muundo wa nguvu duniani. Iran yenye nguvu imeibuka kuwa kitovu cha nne cha nguvu duniani kupitia udhibiti wa Mlango-Bahari wa Hormuz, ambao ni njia muhimu ya nishati duniani, pamoja na kuweka masharti ya upatikanaji wa njia hiyo.

Mfumo wa dunia unaotawaliwa na nguvu moja sasa unakabiliwa na ukweli mpya kwamba: Mataifa na nguvu za kikanda zinaweza kujihakikishia usalama bila kutegemea mwavuli wa usalama wa Marekani.

Nguvu za kijeshi si lengo letu, bali ni chombo. Iran haitafuti vita, lakini sera yetu, kwa kuzingatia hali halisi na mahitaji ya wakati, imehama kutoka katika ulinzi kwenda katika kuchukua hatua za kijeshi za kimkakati, na kutoka katika usimamizi wa migogoro kwenda katika kuunda mfumo mpya wa kimataifa.

Katika mazingira haya, mpango wa Iran wa kuhakikisha usalama wa kudumu umejengwa juu ya misingi mitano:

Kusitishwa kwa vita katika nyanja zote, hususan Lebanon na Gaza. Mazungumzo yanayoambatana na vitisho ni kulazimisha. Kuondolewa kikamilifu kwa vikwazo na kufunguliwa kwa mali za wananchi wa Iran zilizozuiwa. Kulipwa fidia ya vita vilivyolazimishwa. Taifa la Iran si mdaiwa, bali ndilo lenye haki ya kudai. Kutambuliwa kwa mamlaka ya Iran juu ya Mlango-Bahari wa Hormuz na kubadilishwa kwa mwavuli wa usalama wa Marekani uliopitwa na wakati kwa mfumo wa usalama wa Hormuz. Kuwepo kwa dhamana ya kutorudiwa kwa uvamizi na kuundwa kwa mipango ya usalama inayotokana na uwezo wa ndani katika Asia Magharibi.

Misingi hii mitano si mpango wa amani unaotokana na udhaifu, bali ni mkakati wa kuunda mfumo mpya wa usalama kutoka katika nafasi ya nguvu na kwa msingi wa upinzani hai.

Iran haitafuti utawala wa kibeberu, bali inalenga kukomesha utawala huo ulioanza kulazimishwa miaka 73 iliyopita kupitia mapinduzi ya tarehe 28 Mordad, na ambao leo umefikia mwisho wake kutokana na mafunzo ya kihistoria ya tarehe 13 Aban.

Njia yetu ni njia ya Maimamu wakuu (RA) na Imam Shahidi (Qaddasa Sirruhu) wa Mapinduzi ya Kiislamu, ambao waliitambulisha Marekani kama Shetani Mkuu na kuifanya sera ya Si Mashariki wala Magharibi pamoja na Upinzani Hai kuwa ukweli usiopingika wa Jamhuri ya Kiislamu.

Bendera ya njia hii iko mikononi mwa Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi, Amiri Jeshi Mkuu, Ayatullah Sayyid Mojtaba Hosseini Khamenei (Mungu amuhifadhi). Majeshi ya Iran, kwa kumtii kikamilifu, yanahakikisha mwendelezo wa njia hii katika medani za kijeshi na katika mapambano ya vita vya mchanganyiko na vya kisaikolojia.

Kwa niaba ya Majeshi yenye nguvu ya nchi, huku tukiadhimisha siku tukufu ya tarehe 13 Aban, Siku ya Kitaifa ya Kupambana na Ubeberu wa Kimataifa, na kufanya upya ahadi yetu kwa mashahidi wa Mapinduzi ya Kiislamu na Iran yetu pendwa, hususan Imam Shahidi (Mungu ampe daraja ya juu), na kwa kutekeleza maelekezo na amri za hivi karibuni za Amiri Jeshi Mkuu, ninatoa wito wa tahadhari kwa kambi ya maadui.

Majeshi na watetezi wa nchi walioandika historia, kwa msaada wa uungwaji mkono wa kitaifa kutoka kwa wananchi wa Iran waliojitokeza katika uwanja wa mapambano, ambao ni miongoni mwa nguzo za kuzuia vitisho dhidi ya Iran kutoka ndani na nje, wanaichukulia utayari wa kijeshi wenye busara kuwa sharti la kufikia kiwango cha juu kabisa cha uwezo wa kuzuia mashambulizi.

Kwa kusasisha orodha ya malengo na kuweka mali za adui wa Marekani na Wazayuni, za kimwili na zisizo za kimwili, ndani ya wigo wa mashambulizi yetu, tutajibu kila aina na kiwango cha tishio kwa majibu ya haraka, yenye athari na yasiyofungwa na mipaka ya kijiografia.

Haiwezekani kwetu kukubali udhalilishaji.

Mkuu wa Majeshi ya Iran na Kamanda wa Makao Makuu ya Kati ya Khatam al-Anbiya (AS),

Meja Jenerali Ali Abdollahi.