Kombora la Rastaakhiz la Iran: Ripoti zisizo rasmi zatilia mkazo uwezo wa EMP na nguvu ya mlipuko

Brigedia Jenerali Hossein Mahmoudi, alipokuwa akieleza baadhi ya uwezo wa makombora ya Iran, alitoa madai kuhusu nguvu ya uharibifu ya kombora la Rastaakhiz. Kwa mujibu wake, kombora hilo linapopiga linaweza kuathiri eneo lenye ukubwa wa takribani kilomita za mraba 80 na lina nguvu kubwa ya uharibifu.

Kombora la Rastaakhiz ni nini?

Kwa mujibu wa tovuti ya Rooziato, hadi sasa hakuna taarifa rasmi na zilizothibitishwa kuhusu kombora la Rastaakhiz, ikiwemo vipimo vyake na aina ya kichwa chake cha vita. Hata hivyo, baadhi ya ripoti zinataja kuwa kombora hilo lina urefu wa takribani mita 14 na uzito wa karibu tani 27.

Ripoti hizo pia zinadai kuwa kombora hilo ni la balistiki na lina kichwa cha vita chenye uwezo mbalimbali. Mbali na athari za mlipuko, inadaiwa kuwa lina uwezo wa kuzalisha mpigo wa sumakuumeme (EMP).

Baadhi ya taarifa zinataja kuwa kombora hilo lina masafa marefu na kwamba eneo lenye ukubwa wa takribani kilomita za mraba 80 linaweza kuathiriwa na mlipuko wake.

Mpigo wa sumakuumeme (EMP) ni nini na una athari gani?

Mpigo wa sumakuumeme unaweza kuzalishwa na chanzo cha kiasili au cha kutengenezwa na binadamu na, katika mazingira maalumu, unaweza kuathiri vifaa vya kielektroniki.

Ukubwa na kiwango cha athari zake hutegemea mambo mbalimbali, yakiwemo chanzo cha mpigo huo, umbali, aina ya vifaa na kiwango cha kinga vilivyonavyo.

Mpigo mkali wa sumakuumeme unaweza kusababisha hitilafu katika baadhi ya saketi za umeme na mifumo ya kielektroniki. Vifaa vya mawasiliano, mitandao ya umeme na baadhi ya mifumo inayotegemea teknolojia za kielektroniki ni miongoni mwa vitu vinavyotajwa katika mijadala kuhusu athari zinazoweza kusababishwa na EMP.

Kichwa cha vita na kiwango cha uharibifu wa kombora la Rastaakhiz

Sambamba na suala la EMP, baadhi ya vyanzo visivyo rasmi vimedai kuwa kombora hili lina kichwa cha vita kizito. Kwa mujibu wa madai hayo, iwapo litapiga moja kwa moja, sehemu yake ya vilipuzi inaweza kusababisha uharibifu wa kimwili kwa miundombinu au maeneo yanayolengwa. Baadhi ya machapisho hata yametaja kuwa uzito wa kichwa cha vita unaweza kufikia tani kadhaa.

Sifa za kiufundi zinazodaiwa za kombora la Rastaakhiz

Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na vyanzo visivyo rasmi hadi sasa, sifa za kombora hilo zinatajwa kama ifuatavyo: