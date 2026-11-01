Onyo la Golan kuhusu mpango unaowezekana wa Netanyahu kubaki madarakani

Kwa ripoti ya shirika la habari la Abna ikinukuliwa Anatolia Yair Golan mkuu wa chama cha Wanademokrasia katika utawala wa Kizayuni alionya kwamba Benjamin Netanyahu waziri mkuu wa utawala huu anaweza kuwa na nia ya kutumia uvamizi mpya dhidi ya Iran ili kubaki madarakani

Yeye aliongeza kwamba utawala wa Kizayuni umefikia hatua ya migogoro ya mara kwa mara na Iran na jambo hili linaonyesha kiwango cha kushindwa kwa Netanyahu

Golan alisema Netanyahu hana imani ya umma inayohitajika kuendesha mgogoro kama huo na hana uhalali wa kimaadili Haipaswi kuruhusiwa usalama wa Israel ugeuke kuwa chombo cha kumweka Netanyahu madarakani

Hadi sasa waziri mkuu wa utawala wa Kizayuni mara kwa mara ili kutohudhuria vikao vya kesi yake amefanya uvamizi mbalimbali dhidi ya nchi za kanda

Ikumbukwe kwamba uchaguzi wa bunge wa utawala wa Kizayuni si tu haukuweza kumaliza mgogoro wa kisiasa wa utawala huu bali matokeo yake yanaonyesha kuzidi kwa mpasuko wa ndani na ugumu wa kuunda baraza la mawaziri Hakuna hata mmoja wa makundi mawili makuu aliyeweza kupata wingi wa viti 61 kati ya jumla ya viti 120 vya Knesset hali ambayo imeuweka utawala wa Kizayuni tena kwenye ukingo wa wiki na hata miezi ya kutokuwa na uamuzi wa kisiasa