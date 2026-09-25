Ulaya: Inawezekana tunakabiliana na baridi kali

Kwa ripoti ya shirika la habari la ABNA, «Dan Jørgensen», Kamishna wa Nishati na Nyumba wa Umoja wa Ulaya, katika mahojiano na gazeti «Financial Times» alitangaza kwamba umoja huu unaweza kukabiliana na baridi yake mbaya zaidi tangu 2022; hali inayosababishwa na bei zisizo na kifani za nishati na matatizo yanayowezekana katika ugavi wake kutoka Marekani.

Aliendelea kumwomba Donald Trump, Rais wa Marekani, kuhakikisha kuendelea kwa mtiririko huru wa rasilimali za nishati kadiri inavyowezekana; hatua ambayo kwa mujibu wake itawanufaisha pande zote mbili, yaani Umoja wa Ulaya na Marekani.

Afisa huyu wa Ulaya aliongeza kwamba hata ikiwa mchakato wa ugavi wa nishati utaendelea, Ulaya bado inaweza kukabiliana na baridi kali.

Gazeti hili liliripoti kwamba bei ya dizeli barani Ulaya imefikia kiwango karibu na rekodi yake ya kihistoria.

Zaidi ya hayo, kauli za Trump wiki hii kuhusu nia yake ya kuunga mkono marufuku ya usafirishaji wa dizeli ya Marekani zilisababisha msukosuko sokoni. Wafanyabiashara wanaamini kwamba ikiwa hatua kama hiyo itatekelezwa, matokeo yake kwa Ulaya yatakuwa mabaya sana, kwa kuwa Marekani inachukuliwa kama mmoja wa wauzaji wakuu wa nishati kwa eneo hili.

Kwa mujibu wa Jørgensen, Tume ya Ulaya inachunguza hatua mbalimbali za kupunguza bei ya nishati. Hatua hii kwa kiasi fulani ni mwitikio wa ombi la hivi karibuni la Emmanuel Macron, Rais wa Ufaransa, la kuahirisha mahitaji makali zaidi kuhusu uagizaji wa methani na kupunguza kanuni zinazohusiana na usafishaji wa mafuta.

Shirika la habari la Ufaransa (AFP) mapema lilikuwa limeripoti kwa kutumia data za Tume ya Ulaya kwamba bei ya dizeli barani Ulaya imefikia rekodi isiyo na kifani ya euro 2.23 kwa lita.