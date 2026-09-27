Atlantic: Wagombea wa Republican wanafuta picha za Trump

Kwa ripoti ya shirika la habari la ABNA, jarida la Atlantic liliripoti kwamba vita dhidi ya Iran limekuwa mada kuu katika mabadiliko ya msimamo wa Republican. Idadi ya wagombea wa Republican ambao hapo awali waliunga mkono vita hii katika uchaguzi wa mchujo wametaka kukomeshwa kwake.

Kwa mujibu wa ripoti hii, wagombea kama Mike Rogers, Ashley Hinson na John Hested wakirejelea athari mbaya za vita dhidi ya Iran kwa kupanda kwa bei ya mafuta Amerika wametaka kukomeshwa kwake haraka.

Atlantic pia ilirejelea matangazo ya uchaguzi ya baadhi ya wabunge hawa na kuandika: Andy Barr, mgombea wa Seneti kutoka jimbo la Kentucky ameondoa picha yake pamoja na Trump kutoka ukurasa wa mwanzo wa kampeni yake ya uchaguzi na kuweka maneno "Kentucky kwanza" badala ya kauli maarufu ya Trump inayojulikana kama "America kwanza". Ralph Alfredo pia ameondoa picha za Trump kutoka tovuti yake.

Hii wakati katika uchaguzi wa kati wa mwaka 2018 wagombea wa Republican walishindana wao kwa wao kuonyesha kina cha urafiki na utii wao kwa Trump, lakini leo hali imebadilika. Wagombea wa majimbo mengine ya Amerika pia wameanza kuondoa jina na picha za Trump kutoka kampeni zao za uchaguzi. Byron Donalds, mbunge mwingine, ameondoa picha ya Trump kutoka tovuti yake.