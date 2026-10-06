Reuters: Umaarufu wa Trump bado uko katika kiwango cha chini kabisa

Kwa mujibu wa taarifa ya shirika la habari la ABNA likinukuu Reuters, matokeo ya uchunguzi uliofanywa na shirika hili la habari yanaonyesha kwamba wapiga kura wengi wa Amerika hawakuridhishwa na utendaji wa Trump katika kipindi cha urais wake.

Kwa mujibu wa uchunguzi huu, ni asilimia 32 tu ya Wamarekani wanaoidhinisha utendaji wa Trump.

Kwa mujibu wa taarifa ya Reuters, wapiga kura wa asili ya Kilatini walisaidia kwa kiasi kikubwa ushindi wa Trump katika uchaguzi wa urais wa 2024, kwa kuwa aliweza kupata karibu nusu ya kura zao; idadi ambayo ikilinganishwa na takriban theluthi moja ya kura katika uchaguzi wa 2020, ilikuwa ongezeko kubwa. Hata hivyo, katika miezi ya hivi karibuni na wakati huo huo Wamarekani wakikabiliana na mfumuko wa bei unaoongezeka uliosababishwa na uamuzi wa Trump wa kuanza uvamizi dhidi ya Iran, msaada kwa rais wa nchi hii umepungua.

Ni asilimia 24 tu ya Wamarekani wa asili ya Kilatini wameridhika na utendaji wa Trump na takwimu hii ni kiwango cha chini kabisa cha umaarufu wa Trump miongoni mwao katika vipindi vyake viwili vya urais. Asilimia 52 yao wamesema kwamba wana nia ya kupiga kura kwa Democrats katika uchaguzi wa katikati ya muhula.