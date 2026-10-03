Mohsen Rezaei: Ukweli unaamuliwa na Iran

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna, Mohsen Rezaei, Katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Kitaifa, kwenye ukurasa wake wa mitandao ya kijamii aliandika: Baada ya kushindwa mara kwa mara, rais mbaya zaidi katika historia ya Amerika bado anaendelea kuongea bila kukoma; na sasa maneno yake yamezidi hata fantasia zake mwenyewe.

Rezaei alisema: Unaweza kushinda kila siku katika ulimwengu wako wa fantasia; lakini ukweli unaamuliwa na Iran; kwa watu wake, askari wake na makombora yake.