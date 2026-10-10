Pezeshkian na Aliyev walikutana

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA, Massoud Pezeshkian, Rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, na Ilham Aliyev, Rais wa Jamhuri ya Azerbaijan, walikutana na kuzungumza kando ya mkutano wa viongozi wa nchi za Jumuiya ya Madola na jukwaa la mazingira la Caspian nchini Turkmenistan

Katika mkutano huu, hali ya hivi karibuni ya uhusiano wa nchi mbili na mwenendo wa ushirikiano wa pamoja kati ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na Jamhuri ya Azerbaijan ilijadiliwa. Pande zote mbili zikisisitiza uhusiano mzuri na ujirani wa nchi mbili, zilisisitiza umuhimu wa kutumia uwezo uliopo kwa maendeleo na kuimarisha mahusiano ya nchi mbili katika nyanja mbalimbali

Marais wa nchi mbili pia wakirejelea makubaliano na miradi ya pamoja, walisisitiza umuhimu wa kuharakisha mchakato wa utekelezaji wa makubaliano yaliyofikiwa, kukamilisha miradi inayoendelea na kuimarisha nyanja za ushirikiano wa pande zote

Katika mkutano huu, nia ya pamoja ya nchi mbili ya kupanua na kuimarisha ushirikiano wa nchi mbili katika nyanja zote zinazowavutia, ikiwa ni pamoja na nyanja za kiuchumi, kibiashara, usafirishaji na kikanda, ilisisitizwa. Pia, kuendelea kwa mashauriano na mazungumzo ya kujenga kati ya maafisa wa nchi mbili, kwa lengo la kuendeleza malengo ya pamoja na kuimarisha mahusiano ya kirafiki ya Tehran na Baku, ilizingatiwa