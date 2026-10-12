Sardar Azmai: Tutashughulika kwa ukali na meli zinazokiuka sheria

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, Sardar Ali Azmai, Kamanda wa Kikosi cha Wanamaji cha Walinzi wa Mapinduzi, alichapisha ujumbe katika moja ya mitandao ya kijamii, akitangaza onyo kwa meli zote katika Mlango wa Hormuz na kuandika: Meli zote katika eneo la Mlango wa Hormuz ambazo zitazima mifumo yao ya urambazaji na utambuzi zitatambuliwa kama maadui na zitashughulikiwa kwa ukali na kwa uthabiti.