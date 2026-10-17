Trump: Saudi Arabia ikubali pendekezo la msaada wa Israel dhidi ya Yemen!

Kwa mujibu wa taarifa ya shirika la habari la Abna ikinukuliwa kutoka CNN, Rais wa Marekani Donald Trump Ijumaa alisema kwamba Saudi Arabia inapaswa kukubali msaada wa utawala wa Kizayuni kwa uvamizi dhidi ya Yemen na anaamini kwamba Riyadh hatimaye itakubali.

Katika kujibu swali kuhusu kuibuliwa tena kwa suala la kuhalalisha mahusiano na Saudi Arabia, alisema: „Ndiyo, labda suala hili linajadiliwa zaidi kuliko wakati wowote.“

Trump alisema: „Saudi Arabia inafurahi sana kupokea msaada kutoka Israel na msaada wetu. Israel imekuwa na manufaa sana kwa Saudi Arabia!“

Hapo awali gazeti la Kiebrania Haaretz liliripoti kwamba utawala wa Kizayuni kupitia Marekani unatafuta kumshawishi Saudi Arabia kushiriki katika vita dhidi ya Yemen.

Katika ripoti hii ilidaiwa kwamba Muhammad bin Salman, mwana wa mfalme wa Saudi Arabia, hajali msaada wa utawala wa Kizayuni dhidi ya Yemen kwa sababu suala hili linaweza kumdhuru katika maoni ya umma ya Saudi Arabia.