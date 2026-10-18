Tunatafuta ahadi ya uhakika ya Iran kutojenga upya programu yake ya nyuklia

Kulingana na shirika la habari la ABNA likinukuu kituo cha Al-Jazeera, J.D. Vance, Makamu wa Rais wa Amerika, katika mazungumzo na kituo cha "CBS News," akiwasilisha ombi la kupindukia la Washington, alidai kwamba nchi yake inatafuta kupata ahadi ya uhakika na madhubuti kutoka Iran kwamba haitajenga upya programu yake ya nyuklia.

Wakati bei ya mafuta imeathiri sana kupungua kwa kura za Republican katika uchaguzi wa katikati ya muhula wa Amerika, Vance ili kupata uungwaji mkono wa wapiga kura wa Amerika alidai: "Kwa kumalizika kwa mgogoro na Iran, tutaona kupungua kwa bei ya mafuta."