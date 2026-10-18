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Tunatafuta ahadi ya uhakika ya Iran kutojenga upya programu yake ya nyuklia

18 Oktoba 2026 - 10:48
Msimbo wa Habari: 1879540
Source: ABNA
Tunatafuta ahadi ya uhakika ya Iran kutojenga upya programu yake ya nyuklia

Makamu wa Rais wa Amerika, akiendeleza kauli za kupindukia za maafisa wa Washington, alidai kwamba nchi yake inatafuta ahadi ya uhakika kutoka Tehran kutojenga upya programu yake ya nyuklia.

Kulingana na shirika la habari la ABNA likinukuu kituo cha Al-Jazeera, J.D. Vance, Makamu wa Rais wa Amerika, katika mazungumzo na kituo cha "CBS News," akiwasilisha ombi la kupindukia la Washington, alidai kwamba nchi yake inatafuta kupata ahadi ya uhakika na madhubuti kutoka Iran kwamba haitajenga upya programu yake ya nyuklia.

Wakati bei ya mafuta imeathiri sana kupungua kwa kura za Republican katika uchaguzi wa katikati ya muhula wa Amerika, Vance ili kupata uungwaji mkono wa wapiga kura wa Amerika alidai: "Kwa kumalizika kwa mgogoro na Iran, tutaona kupungua kwa bei ya mafuta."

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