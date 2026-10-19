Trump: Kwa kuwa mtu anaweza kumtegemea Netanyahu, ninamuunga mkono

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna, Donald Trump, Rais wa Marekani, leo Jumapili katika mazungumzo mafupi ya simu na tovuti ya «Axios» kuhusu msaada wake kwa Netanyahu katika uchaguzi ujao wa Knesset, alidai: siku zote nilikuwa na nia ya kufanya hivi; sikutaka tu kuifanya mapema sana.

Trump aliongeza kwamba anamuunga mkono Netanyahu kwa sababu wana «uhusiano mzuri» wao kwa wao na ikiwa Netanyahu atachaguliwa tena, ushirikiano huu mzuri «utaendelea».

Kisha Trump alidai: ni muhimu kwamba Israel iwe na mtu ambaye mtu anaweza kumtegemea.

Akijibu swali la kama anaweza kufanya kazi na afisa mwingine nchini Israel, alisema: labda naweza, labda hapana. Kwa nini nichukue hatari?

Hii wakati Rais wa Marekani hapo awali kwa kuchapisha ujumbe katika mtandao wake wa kijamii unaoitwa Truth Social, akiunga mkono muuaji wa watoto wa kitaalamu, alikuwa ametangaza: natangaza msaada wangu kamili na bila masharti kwa Netanyahu katika juhudi zake zijazo za kuchaguliwa tena kama waziri mkuu wa (utawala wa) Israel! Ikiwa Israel itachagua mtu asiyekuwa Netanyahu, itakuwa imechagua kiongozi asiyefaa!