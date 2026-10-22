Madai ya Trump: Tumekaribia makubaliano kuhusu Ukraine kuliko wakati wowote

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna ikinukuu kituo cha Al Jazeera, Donald Trump, Rais wa Marekani, alidai kwamba Washington kwa sasa inafanya mazungumzo na Urusi kuhusu Ukraine na pande zote mbili zimekaribia kufikia makubaliano kuliko wakati wowote.

Rais wa Marekani alidai kwamba Washington sasa inahakikisha kwamba Iran haina silaha za nyuklia na aliongeza kwamba hatua hizi zilipaswa kuchukuliwa miaka mingi iliyopita.

Trump pia alidai kwamba Marekani inaweza kurudi nyuma katika hali ya sasa, lakini Washington inataka kuhakikisha kuendelea kwa matokeo yaliyopatikana kwa muda mrefu.

Akiendelea na madai yake ya kuhalalisha sera zake mbovu kuhusu Iran na matokeo yake kupanda kwa bei ya mafuta nchini Marekani, alidai kwamba gharama ambazo Washington inabeba kutokana na matokeo ya vita na Iran ni ndogo.

Trump pia alidai: Marekani katika kipindi cha operesheni mbili zinazojulikana kama "Nyundo ya Usiku wa Manane" na "Hasira Kuu" iliharibu uwezo wa Iran wa kurutubisha nyuklia.

Aliongeza: vita vya Urusi na Ukraine na vita na Iran vitakwisha kwa namna yoyote ile.