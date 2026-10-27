Meja Jenerali Rezaei: usalama katika Asia Magharibi unapaswa kuwa wa ndani

Kwa mujibu wa taarifa ya shirika la habari la Abna, Meja Jenerali Mohsen Rezaei katika mahojiano ya televisheni baada ya kumalizika kwa mkutano wa nne kati ya Iran, Pakistan, Uturuki na Saudi Arabia kuhusu usalama na utulivu wa kikanda, alisema: ushirikiano huu wa kikanda ulipaswa kuanza muda mrefu uliopita, na ziara ya viongozi wa juu wa Uturuki, Pakistan na Saudi Arabia ilionyesha kwamba vitisho vya Marekani havina athari kubwa kwa nchi za dunia.

Katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa akirejelea upinzani wa taifa la Iran na mamlaka ya majeshi katika vita vya tatu vilivyolazimishwa, alisisitiza: mazingira mapya na chanya yameundwa katika kanda na katika mazungumzo na viongozi wa juu wa Uturuki, Pakistan na Saudi Arabia, na matokeo ya upinzani wa taifa la Iran yanazidi kuonekana kila siku.

Meja Jenerali Mohsen Rezaei aliendelea kurejelea matokeo ya mkutano huu na kusema: viongozi wa juu wa Uturuki, Pakistan na Saudi Arabia waliamini kuwa suluhisho la matatizo ya kanda liko katika ushirikiano wa nchi zote nne kwa pamoja; tulifikia hitimisho kwamba usalama katika Asia Magharibi unapaswa kuwa wa ndani, kuingiliwa kwa nje kunapaswa kuzuiwa, na ilisisitizwa kwamba utawala wa Kizayuni unapaswa kuondoka kutoka kusini mwa Lebanon, kusini mwa Syria, Gaza na ukingo wa magharibi wa mto Jordan na kuacha uvamizi.