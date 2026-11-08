Madai mapya yasiyo na msingi ya taasisi ya kigaidi ya CENTCOM kuhusu mzingiro wa baharini dhidi ya Iran

Kwa mujibu wa taarifa ya shirika la habari la Abna, Kamandi Kuu ya Jeshi la Marekani (CENTCOM) ilidai kwamba operesheni ya mzingiro wa baharini dhidi ya Iran inaendelea.

Kamandi hii ilidai kwamba tangu kuanza upya kwa mzingiro wa baharini dhidi ya Iran, imebadilisha njia ya meli 147 za biashara na kuzima meli tano.

Taasisi hii ya kijeshi ilitangaza: Vikosi vya Marekani siku ya Jumamosi vilisimamisha meli moja ya biashara katika Ghuba ya Oman.

CENTCOM ilidai kwamba ilizima meli hii ya biashara baada ya kupuuza maonyo yao.

Mwishoni, kamandi hii iliwashauri mabaharia wanaosafiri karibu na pwani za Iran au maji yake ya jirani kuzingatia maonyo ya kamandi hii na kuyafuata.