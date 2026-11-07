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Al-Mashat: "Pembe ya Shetani" inalenga nyumba na masoko kama Wazayuni

7 Novemba 2026 - 20:48
Msimbo wa Habari: 1887670
Source: ABNA
Al-Mashat: "Pembe ya Shetani" inalenga nyumba na masoko kama Wazayuni

Mwenyekiti wa Baraza Kuu la Siasa la Yemen alisema: tunajitolea mbele ya wafiadini wote wa taifa letu kulipiza kisasi dhidi ya muuaji wa watoto na wanawake, "Pembe ya Shetani" (Saudi Arabia).

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna, Mahdi Al-Mashat, mwenyekiti wa Baraza Kuu la Siasa la Yemen, alisema: tunajitolea mbele ya wafiadini wote wa taifa letu kulipiza kisasi dhidi ya muuaji wa watoto na wanawake, "Pembe ya Shetani" (Saudi Arabia).

Aliongeza: tutaiadhibu "Pembe ya Shetani" kwa uhalifu wake dhidi ya watu wa Yemen.

Alisema: "Pembe ya Shetani" inalenga masoko na nyumba za makazi, kama Wazayuni wanavyofanya.

Hii ni wakati msemaji wa afya wa Yemen alitangaza: katika uhalifu wa adui wa Saudia dhidi ya maeneo ya makazi katika kijiji cha Al-Shariya katika mji wa Bani Hushaysh huko Sanaa, watu 25 wamefia shahidi na wengine 30 wamejeruhiwa.

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