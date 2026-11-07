Al-Mashat: "Pembe ya Shetani" inalenga nyumba na masoko kama Wazayuni

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna, Mahdi Al-Mashat, mwenyekiti wa Baraza Kuu la Siasa la Yemen, alisema: tunajitolea mbele ya wafiadini wote wa taifa letu kulipiza kisasi dhidi ya muuaji wa watoto na wanawake, "Pembe ya Shetani" (Saudi Arabia).

Aliongeza: tutaiadhibu "Pembe ya Shetani" kwa uhalifu wake dhidi ya watu wa Yemen.

Alisema: "Pembe ya Shetani" inalenga masoko na nyumba za makazi, kama Wazayuni wanavyofanya.

Hii ni wakati msemaji wa afya wa Yemen alitangaza: katika uhalifu wa adui wa Saudia dhidi ya maeneo ya makazi katika kijiji cha Al-Shariya katika mji wa Bani Hushaysh huko Sanaa, watu 25 wamefia shahidi na wengine 30 wamejeruhiwa.