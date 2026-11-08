Taliban Yasema Ina Jeshi Huru; Fitrat Yaishutumu Pakistan kwa Kuweka Shinikizo la Kiuchumi na Kuunga Mkono Makundi Yenye Silaha Yanayoipinga

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Fasihuddin Fitrat, Mkuu wa Majeshi wa Taliban, siku ya Jumapili, Novemba 8, alisisitiza umuhimu wa kuimarisha uwezo wa ulinzi wa Afghanistan na kujenga jeshi lenye vifaa vya kisasa, lililopata mafunzo ya kutosha na linalojitegemea. Kauli hiyo aliitoa katika hafla ya kuhitimu kundi la wanajeshi mjini Kabul.

Katika hafla hiyo, Fitrat alisema kuwa vikosi vya jeshi vinapaswa kuwa tayari kikamilifu kukabiliana na vitisho vyovyote vya ndani na nje, na kuwa na uwezo wa kulinda uhuru na mipaka ya ardhi ya Afghanistan.

Kwa mujibu wake, kuimarisha uwezo wa kijeshi wa Afghanistan hakulengi kutishia nchi jirani au kupanua eneo lake, bali ni hatua muhimu ya kuzuia uvamizi wa nje na kulinda mamlaka ya kitaifa.

Mkuu huyo wa Majeshi wa Taliban pia alitaja mafunzo ya wanajeshi kuhusu matumizi ya silaha za kisasa na upatikanaji wa vifaa vya kijeshi vya kisasa kuwa miongoni mwa mahitaji ya msingi ya jeshi la Afghanistan.

Kauli hizo zilitolewa katika hafla ya kuhitimu wanajeshi wapya 1,100 waliojiunga na Taliban. Wanajeshi hao walikuwa wamehitimu mafunzo ya kinadharia na vitendo yaliyodumu kwa miezi minne katika Kituo cha Mafunzo ya Pamoja ya Kijeshi cha Abdullah bin Masoud mjini Kabul, na sasa wanatarajiwa kupelekwa katika maeneo ya mipakani.

Ukosoaji wa jeshi la serikali iliyopita; Taliban yasistiza kujitegemea kijeshi

Katika sehemu nyingine ya hotuba yake, Fitrat aliikosoa vikali muundo wa jeshi la serikali iliyokuwa madarakani nchini Afghanistan kabla ya Taliban kurejea madarakani.

Alidai kuwa vikosi vya jeshi katika kipindi cha serikali ya Jamhuri vilikuwa tegemezi kwa msaada wa nchi za kigeni na havikuwa na uwezo wa kutekeleza operesheni za kijeshi kwa kujitegemea.

Kiongozi huyo wa Taliban alieleza kuwa utegemezi wa kijeshi ulikuwa miongoni mwa sababu zilizosababisha udhaifu wa jeshi la serikali iliyopita. Alisema kuwa serikali ya sasa inajitahidi kujenga jeshi huru linalotegemea uwezo na rasilimali za ndani.

Fitrat pia alitaja kujitegemea kijeshi na kiuchumi kuwa miongoni mwa vipaumbele vya serikali ya Taliban. Alisisitiza kuwa Afghanistan inataka kuwa na uhusiano wa kirafiki na nchi mbalimbali duniani, lakini haitaruhusu nchi nyingine kutawala rasilimali zake za kiuchumi au kuingilia maamuzi yake muhimu.

Hata hivyo, Mkuu huyo wa Majeshi hakutoa maelezo mahususi kuhusu uwezo wa Afghanistan kuzalisha vifaa vya kijeshi, kiwango cha sasa cha utegemezi wa silaha kutoka nje, au vyanzo vya fedha vinavyotumika kugharamia mahitaji ya jeshi.

Kuishutumu Pakistan: Vivuko vya mipakani vimegeuzwa kuwa nyenzo za shinikizo la kiuchumi

Sehemu nyingine ya hotuba ya Fitrat ilihusu tofauti za kiuchumi na masuala ya mipaka kati ya Afghanistan na Pakistan.

Akikosoa vizuizi vilivyowekwa na Islamabad katika vivuko vya biashara vya mipakani, Fitrat aliishutumu Pakistan kwa kutumia mipaka kama nyenzo ya kuiwekea Afghanistan shinikizo la kiuchumi.

Fitrat alidai kuwa Pakistan hufunga vivuko vya mipakani wakati wa msimu wa mauzo ya nje ya bidhaa za Afghanistan, lakini inapohitaji kuagiza bidhaa kutoka nchini humo, huchukua hatua za kufungua vivuko hivyo.

Kwa mujibu wake, hatua hizo zinalenga kuifanya Afghanistan iendelee kutegemea Pakistan kiuchumi, na serikali ya Taliban itachukua hatua kukabiliana na shinikizo hilo.

Kauli hizo zimetolewa wakati ambapo uhusiano kati ya Taliban na Pakistan umekuwa ukikabiliwa na mvutano mkubwa katika miezi ya hivi karibuni, kutokana na mapigano ya mipakani, tuhuma za kiusalama kutoka pande zote mbili na vizuizi vya kibiashara.

Kutatizika kwa shughuli katika vivuko vya mipakani kumeongeza gharama za usafirishaji na kusababisha matatizo kwa wafanyabiashara na wauzaji wa bidhaa nje katika nchi hizo mbili.

Tuhuma mpya dhidi ya Pakistan: Kusaidia makundi yenye silaha yanayoipinga Taliban

Katika sehemu nyingine ya hotuba yake, Mkuu wa Majeshi wa Taliban aliishutumu Pakistan kwa kuyapatia msaada wa kifedha na silaha makundi yenye silaha yanayopinga serikali ya Kabul.

Akizungumzia Jukwaa la Kitaifa la Upinzani na Jukwaa la Ukombozi wa Afghanistan, Fitrat alieleza kuwa shughuli za makundi hayo ni za kujionyesha tu. Aidha, alidai kuwa wanachama wake wanatumia ardhi ya Pakistan kupanga na kuratibu shughuli zao.

Pia alidai kuwa makundi hayo yanapokea msaada na vifaa kutoka Pakistan kwa lengo la kuvuruga usalama wa Afghanistan.

Wakati huohuo, kiongozi huyo wa Taliban alidai kuwa makundi yenye silaha yanayoipinga serikali yake hayana uwepo wa maana katika maeneo ya Afghanistan. Alisema kuwa baadhi ya picha zilizochapishwa zikionesha wanachama wa makundi hayo katika maeneo ya milimani ya Badakhshan, kwa kweli zilipigwa katika maeneo ya mpakani mwa Pakistan.

Hata hivyo, Fitrat hakutoa ushahidi huru wa kuthibitisha madai yake kuhusu Pakistan kuyasaidia makundi hayo au eneo halisi ambako picha zilizochapishwa zilipigwa.

Maafisa wa Pakistan wamewahi kukanusha tuhuma za Taliban kwamba nchi hiyo inayapatia vifaa na msaada makundi yanayoipinga serikali ya Taliban.

Kwa upande mwingine, Islamabad nayo imekuwa ikiishutumu Taliban mara kadhaa kwa kuyahifadhi makundi ya Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) na makundi mengine yenye silaha yanayoipinga serikali ya Pakistan. Serikali ya Taliban imekataa tuhuma hizo.

Onyo kwa wapinzani: Kurudi nchini au kukabiliwa na operesheni za kijeshi

Katika mwendelezo wa hotuba yake, Fitrat aliwataka wanachama wa makundi yenye silaha yanayoipinga Taliban pamoja na raia wa Afghanistan wanaoishi nje ya nchi kurejea nchini mwao.

Alisisitiza kuwa wale wanaotaka kurejea Afghanistan wanapaswa kuacha shughuli za kutumia silaha na, inapohitajika, kujisalimisha kwa vyombo vya mahakama.

Mkuu huyo wa Majeshi wa Taliban pia alionya kuwa watu wanaoendelea na shughuli za kutumia silaha kwa msaada wa nchi za kigeni watakabiliwa na hatua za vikosi vya usalama na kijeshi vya serikali ya Kabul.

Kauli hiyo imetolewa wakati ambapo makundi yanayoipinga Taliban yamekuwa yakidai katika miezi ya hivi karibuni kutekeleza operesheni za kijeshi katika baadhi ya maeneo ya Afghanistan, hususan sehemu za kaskazini na kaskazini-mashariki mwa nchi hiyo.

Kuimarisha jeshi katika mazingira ya tofauti za kiusalama za kikanda

Kauli mpya za Mkuu wa Majeshi wa Taliban zinaonesha kuwa kuimarisha uwezo wa kijeshi, kupunguza utegemezi wa kiuchumi na kukabiliana na makundi yenye silaha yanayoipinga serikali ni miongoni mwa masuala yanayosisitizwa na viongozi wa kijeshi wa kundi hilo katika kipindi hiki.

Hata hivyo, madai ya Taliban kuhusu kujitegemea kikamilifu kwa jeshi lake, kutokuwepo kwa makundi yenye silaha yanayoipinga ndani ya Afghanistan na msaada wa Pakistan kwa makundi yanayoipinga Taliban, yanahitaji uchunguzi huru na ushahidi unaoweza kuthibitishwa.

Kwa upande mwingine, kuendelea kwa tofauti za kiusalama na kiuchumi kati ya Kabul na Islamabad kunaweza kuathiri biashara ya mipakani, uhusiano wa kisiasa na usalama wa maeneo yanayopakana kati ya nchi hizo mbili.

Msisitizo wa Taliban kuhusu kuunda jeshi huru na lenye vifaa vya kisasa umetolewa wakati ambapo serikali ya Kabul bado inakabiliwa na changamoto za kiuchumi, vikwazo vya kimataifa na tofauti za kiusalama na Pakistan.

Katika mazingira hayo, uwezo wa jeshi la Taliban kukabiliana na vitisho vinavyoweza kujitokeza, pamoja na kiwango cha uhuru wake wa kijeshi na kiuchumi, ni masuala yanayohitaji kutathminiwa kwa kutumia taarifa za kuaminika kuhusu muundo wa jeshi, vifaa vyake na vyanzo vyake vya fedha.