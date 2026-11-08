Inafanyika baada ya kushindwa katika uchaguzi; hatua ya Trump dhidi ya Wanademokrasia

Kwa mujibu wa taarifa ya shirika la habari la Abna likinukuu Reuters, Donald Trump, rais wa Amerika, alilitaka Wizara ya Haki ya nchi hii kufanya uchunguzi dhidi ya Wanademokrasia kwa tuhuma za kutishia watu mbalimbali. Kwa kuchapisha ujumbe kwenye mitandao ya kijamii alidai kwamba hatua za Wanademokrasia ni sawa na kufanya uhalifu, lakini wakati huo huo hakutoa ushahidi wowote wa kuthibitisha madai yake.

Wagombea wa Wanademokrasia katika uchaguzi wa kati waliwashinda wapinzani wao wa Republican ambao walikuwa wafuasi wa Trump na wataichukua udhibiti wa Bunge kuanzia Januari. Viongozi wa chama hiki wameahidi kuchunguza hatua za serikali ya Trump kwa kufanya vikao vya kusikilizwa na kufanya uchunguzi.

Trump katika ujumbe wake aliwatuhumu Wanademokrasia kwa kutuma ujumbe wa vitisho kwa watu wengi ambao wote hawana hatia!

Ujumbe wa Trump pia umemtaja Elissa Slotkin, seneta wa Wanademokrasia wa jimbo la Michigan. Slotkin mwezi uliopita katika hotuba yake katika Chuo Kikuu cha Chicago alipendekeza kwamba Bunge lichunguze kuhusu watu ambao walihusika katika utekelezaji wa sera za Trump.