Kama ilivyoripotiwa na shirika la habari la Mehr, Gholamhossein Darzi, balozi na mwakilishi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika Umoja wa Mataifa, alihutubia kabla ya kupiga kura kuhusu rasimu ya azimio lenye kichwa "Hali ya haki za binadamu katika Jamhuri ya Kiislamu ya Iran".

Alisema: Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika mwaka uliopita ilikabiliana na kampeni iliyoratibiwa ikiwa ni pamoja na mashambulizi ya kijeshi, jitihada za kuchochea machafuko ya ndani na kuzinyakua kwa malengo maalum, matumizi ya hatua za kulazimisha za upande mmoja na kuongeza shinikizo la kiuchumi.

Maafisa wa Marekani wenyewe wamekiri jitihada za kuunda hali za kutokuwa na utulivu na kufuata lengo la kuangusha mfumo wa kisiasa wa Iran. Maandamano ya amani ya kiuchumi yalitumiwa vibaya kwa kuingilia kati kwa wazi kwa mambo ya kigeni na kupelekwa kwenye vurugu. Wakati wote huu, vitisho vikuu vya nje dhidi ya haki ya maisha na usalama wa watu wa Iran vilitoka nje ya mipaka ya nchi.

Rasimu hii ya azimio inapuuza kabisa vitisho hivi vyote; inapuuza kufa kwa wanafunzi wa Iran na raia wengine; inapuuza athari za vikwazo vya upande mmoja! Badala yake, inarudia tu madai ambayo hayajathibitishwa yaliyotolewa na mifumo iliyoundwa bila idhini ya serikali husika.