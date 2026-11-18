Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna ikinukuu Reuters, Waziri wa Mambo ya Nje wa Australia alitangaza kwamba serikali ya nchi hii imeweka vikwazo dhidi ya walowezi watatu wa Kizayuni na taasisi nne zinazohusiana na ujenzi wa makazi katika Ukingo wa Magharibi.

Wizara ya Mambo ya Nje ya Australia pia ilisisitiza kwamba vikwazo hivi vinajumuisha watu na taasisi zilizohusika katika vurugu dhidi ya Wapalestina na upanuzi wa makazi haramu katika Ukingo wa Magharibi.

Watu waliowekewa vikwazo ni pamoja na Daniela Weiss, Itamar Yehuda Levi na Eliav Libi. Mashirika ya Amana, Nahala na Hashomer Yosh pamoja na kampuni ya Eyal Hari Yehuda pia yameorodheshwa katika vikwazo.

Hatua za Australia zinajumuisha kuzuia mali na kukataza utoaji wa huduma za kifedha kwa watu na taasisi zilizowekewa vikwazo. Aidha, watu walio chini ya vikwazo hawatataruhusiwa kuingia Australia.

Waziri wa Mambo ya Nje wa Australia pia alisisitiza kwamba hii ni mara ya kwanza kwa serikali ya nchi hii kuweka vikwazo dhidi ya kampuni ya ujenzi inayofanya kazi katika makazi ya utawala wa Kizayuni.