Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) –ABNA– Sardar Hamid Damghani ametangaza kuwa jumla ya programu 8,586 zitatekelezwa katika maadhimisho ya Wiki ya Basij, katika Mkoa wa Gilan nchini Iran. Programu hizo zitajikita katika nyanja za kitamaduni, kijamii, shughuli za kujitolea na utoaji wa huduma kwa wananchi.

Katika mkutano na waandishi wa habari uliofanyika Jumatano, tarehe 27 Aban 1405 (18 Novemba 2026), Damghani, ambaye ni kamanda wa Jeshi la Sepah Quds katika Mkoa wa Gilan, alisema kuwa Basij ina nafasi muhimu katika maendeleo, uimara na usalama wa nchi.

Alieleza kuwa miongoni mwa shughuli zilizopangwa ni mikutano ya wawakilishi wa Basij na viongozi wa swala za Ijumaa, mashindano ya kimkoa, mafunzo ya uelewa wa kisiasa na shughuli mbalimbali za kijamii.

Aidha, alitangaza utekelezaji wa miradi ya kupunguza umaskini katika maeneo ya Rezvanshahr na Talesh, usambazaji wa vifurushi vya mahitaji ya msingi, pamoja na kutoa vifaa vya kuanzia maisha kwa wanandoa wapya. Miradi hiyo imetengewa bajeti inayozidi rial bilioni 7,380 za Iran (738 billion toman).

Programu nyingine ni pamoja na kuachiliwa kwa wafungwa, kambi za kujitolea kwa ajili ya huduma kwa jamii, msafara wa magari wa Basij, gwaride la majini, shughuli maalumu za wanawake na tamasha la kimkoa la Gil Dokht.

Aidha, kutakuwa na mashindano ya kutengeneza maudhui ya kidijitali, msafara wa huduma za wanawake unaoitwa Banooye Mehr, pamoja na ziara za kutembelea familia za mashahidi.

Damghani pia ametaja umuhimu wa vyombo vya habari katika kile alichokiita vita vya kimawazo, akisisitiza nafasi yake katika kuimarisha mshikamano, kuaminiana na matumaini miongoni mwa wananchi.