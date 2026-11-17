Kama ilivyoripotiwa na shirika la habari la Abna, «Gholamhossein Darzi» balozi na mwakilishi wa Iran katika Umoja wa Mataifa alionya: Inatia wasiwasi sana kwamba baadhi ya nchi zinazotoa madai yasiyo na msingi dhidi ya mpango wa nyuklia wa amani wa nchi yetu na kutaka ushirikiano na Shirika la Kimataifa la Nishati ya Atomiki, hata zinakataa kulaani vitendo vya uvamizi visivyo na kifani dhidi ya Iran.

Balozi na msimamizi wa masuala ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran jioni ya Jumatatu kwa saa za eneo katika mkutano wa saba wa Kongamano la kuunda eneo lisilo na silaha za nyuklia na silaha nyingine za maangamizi makubwa katika Mashariki ya Kati huko New York aliongeza: viwango hivyo vya wazi vya vipimo viwili vinadhoofisha kwa kiasi kikubwa uaminifu wa kongamano hili na kanuni ambazo inalazimika kuziheshimu.