Kama ilivyoripotiwa na shirika la habari la Abna likinukuu Reuters, matokeo ya uchunguzi wa shirika hili la habari pamoja na Ipsos yanaonyesha kwamba kiwango cha umaarufu wa Donald Trump, Rais wa Marekani, bado kiko karibu asilimia 32 na karibu na kiwango cha chini kabisa cha kipindi cha urais wake.

Umaarufu wa Trump katika uchunguzi wa katikati ya Novemba ulifikia asilimia 31, ambayo ni kiwango cha chini kabisa cha uungwaji mkono kwake katika kipindi cha urais wake.

Umaarufu wa Trump umeshuka sana mwaka 2026, kwa sababu vita vya uvamizi vya Marekani dhidi ya Iran vimepandisha sana bei ya mafuta na kuharibu hali ya kifedha ya Wamarekani. Mgogoro huu wa kiuchumi ulisababisha Warepublican kupoteza udhibiti wa Bunge katika uchaguzi wa katikati ya muhula wa 3 Novemba.

Kwa mujibu wa matokeo ya uchunguzi huu, ni asilimia 31 tu ya Wamarekani wanaounga mkono vita dhidi ya Iran.

Pia idadi ya wale wenye maoni hasi kuhusu Chuck Schumer, kiongozi wa Wanademokrasia katika Seneti, ni kubwa kuliko idadi ya wale wenye maoni chanya.

Takriban asilimia 34 ya washiriki waliojitambulisha kama Wanademokrasia walikuwa na mtazamo chanya kuhusu Schumer, lakini karibu asilimia 43 walikuwa na mtazamo hasi na asilimia 22 walisema hawajawahi kusikia jina lake.

Kinyume chake, Hakeem Jeffries, kiongozi wa Wanademokrasia katika Baraza la Wawakilishi la Marekani, anapata mapokezi zaidi miongoni mwa wanachama wa chama chake.

Wakati huo huo, Chris Van Hollen, seneta wa Wanademokrasia wa jimbo la Maryland, amekuwa mpinzani mkuu wa Schumer kwa uongozi wa Wanademokrasia katika Seneti.