Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, likinukuu shirika la habari la Ria Novosti, Rafael Grossi, Mkurugenzi Mkuu wa Shirika la Kimataifa la Nishati ya Atomiki, Jumatano hii katika hotuba yake, bila kulaani uvamizi wa Marekani na utawala wa Kizayuni dhidi ya Iran, kinyume na Mkataba wa Umoja wa Mataifa, alitangaza: "Iran ni nchi kubwa sana yenye uchumi imara, uwezo wa viwanda, na uwezo mkubwa wa kiufundi, na haya hayawezi kuharibiwa kwa njia ya kijeshi."

Mkurugenzi Mkuu wa Shirika la Kimataifa la Nishati, ambaye ripoti yake ya kisiasa kabisa, yenye upendeleo na isiyo na usawa katika Baraza la Magavana la Shirika hilo ilisababisha utawala wa Kizayuni na Marekani kuthubutu kuishambulia Iran, pia alisema mnamo Julai 7: "Suluhisho hili (kuhusu suala la nyuklia la Iran) haliwezi kuwa la kijeshi, kwa sababu haiwezekani kuharibu kabisa uwezo wa nchi kubwa kama hiyo, ambayo ina miundombinu ya kiteknolojia na viwanda. Kwa vyovyote vile, suluhisho la kidiplomasia lazima lifikiwe katika suala hili; sasa mazungumzo yanaendelea na natumai tutapata kasi zaidi na kusaidia kufikia makubaliano."