Taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Kuhusu Kifo cha Raia wa Marekani Katika Ukingo wa Magharibi

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahl al-Bayt (ABNA), Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani iliambia Al Jazeera: "Tunafahamu ripoti zinazohusu kifo cha raia wa Marekani katika Ukingo wa Magharibi."

Wizara iliongeza: "Hatuna kipaumbele cha juu zaidi kuliko usalama na usalama wa raia wa Marekani nje ya nchi."

Kulingana na wizara hiyo, kwa sababu ya kuheshimu faragha ya familia katika kipindi hiki kigumu, hakuna habari zaidi inayoweza kutolewa.

Siku ya Ijumaa, walowezi walimpiga vibaya Saifullah Kamel Muslat, mwenye umri wa miaka 23, katika makazi ya Sinjil, kaskazini mwa Ramallah, na kusababisha kifo chake.

Wizara ya Afya ya Palestina jioni ya Ijumaa ilitangaza kwamba "Saif al-Din Kamel Abd al-Karim Muslat," mwenye umri wa miaka 23, alifariki baada ya kupigwa vibaya na walowezi katika makazi ya Sinjil, kaskazini mwa Ramallah.

Baadaye wizara hiyo ilitangaza kuwa Mohammad Shalabi, mwenye umri wa miaka 23, pia aliuawa shahidi katika makazi hayo hayo baada ya walowezi kumpiga risasi.

Wizara ya Afya ya Palestina iliongeza kuwa mbali na mashahidi hawa wawili, Wapalestina 40 walijeruhiwa wakati wa mapigano na walowezi katika maeneo kati ya makazi ya Sinjil na Al-Mazra'a ash-Sharqiya.

Vyanzo vya Palestina viliripoti kwamba shambulio jipya la walowezi dhidi ya makazi ya Sinjil lilifanywa chini ya ulinzi wa vikosi vya uvamizi.

Vyanzo vilisema kuwa vikundi vya walowezi vilizuia timu za matibabu kuwafikia vijana waliokuwa wamekwama katika misitu karibu na Sinjil.

Washington Post ilimnukuu jamaa wa Muslat, kutoka Tampa, Florida, akisema kwamba alipigwa na kuuawa na walowezi wa Israeli.

Vijana Wawili Waliuawa Shahidi

Baba wa Muslat alisema: "Hii ni jinamizi na ukosefu wa haki usioaminika ambao hakuna familia yoyote inapaswa kukabiliana nao."

Alitoa wito kwa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani "kufanya uchunguzi wa haraka na kuwawajibisha walowezi wa Israeli waliomuua Saif kwa uhalifu wao."

Aliongeza: "Tunataka haki."

Jamaa wawili wa Muslat walisema kwamba alisafiri kwenda Ukingo wa Magharibi Juni mwaka jana kuitembelea familia yake katika kijiji cha Al-Mazra'a ash-Sharqiya, kilichoko kaskazini mashariki mwa Ramallah.

Jeshi la uvamizi la Israeli pia lilitangaza kuwa linachunguza tukio hilo katika makazi ya Sinjil na kudai kuwa karibu na kijiji "mawe yalitupwa kuelekea Waisraeli" na "mapigano ya vurugu yalitokea katika eneo hilo."

Ofisi ya Kamishna Mkuu wa Haki za Binadamu wa Umoja wa Mataifa mwezi Machi mwaka jana ilitangaza kwamba Israeli imeendeleza na kuimarisha makazi katika Ukingo wa Magharibi kama sehemu ya upanuzi wa taratibu wa maeneo haya hadi Israeli, ambayo ni ukiukaji wa sheria za kimataifa.

Mahakama Kuu zaidi ya Umoja wa Mataifa mwaka jana ilitangaza kwamba uvamizi wa Israeli wa maeneo ya Palestina, pamoja na ujenzi wa makazi, ni haramu na lazima ukomeshwe haraka iwezekanavyo.