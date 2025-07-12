Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahl al-Bayt (ABNA), baada ya mafanikio makubwa ya serikali ya kitaifa ya Sana'a katika kupambana na utawala wa Kizayuni katika kutetea taifa lililodhulumiwa la Gaza katika nyanja za bahari, anga na makombora, na kutokuwa na uwezo wa Marekani kusitisha maamuzi mazito ya Sana'a dhidi ya utawala huu, viongozi wa utawala wa Kizayuni wamekuwa wakitafuta njia za kuingilia kijasusi na kijeshi ndani ya Yemen kwa muda mrefu.

Ingawa mwaka jana, juhudi za ujasusi za Mossad nchini Yemen zilizimwa kwa weledi wa wakati wa serikali ya Sana'a, na mashirika ya usalama ya Yemen yalichapisha ripoti ya kina kuhusu kuzimwa kwa shughuli za ujasusi za shirika la ujasusi la Marekani "CIA" na huduma ya ujasusi ya utawala wa Kizayuni "Mossad" nchini Yemen, lakini utawala wa Kizayuni bado unatafuta ushirikiano wa kimkakati wa kijasusi na kijeshi kupitia mamluki wanaotegemea serikali za Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu huko Aden inayokaliwa ili kuupiga Ansar Allah.

Katika muktadha huu, vyombo vya habari vya Israeli, baada ya serikali ya kibaraka huko Aden inayokaliwa kujitolea kusimama pamoja na utawala wa Kizayuni dhidi ya operesheni za vikosi vya Sana'a katika Bahari Nyekundu, vilipongeza msimamo wake na kuuelezea kama "halali."

Tovuti ya Kiebrania ya AURORA, katika toleo lake la Kirusi, ilipongeza msimamo wa serikali iliyoko Aden inayokaliwa na kuitaka jumuiya ya kimataifa, hasa Umoja wa Mataifa, kuchukua "hatua thabiti" dhidi ya Sana'a kutokana na operesheni za Bahari Nyekundu kwa kusaidia watu wa Palestina.

Tovuti hii ya Kiebrania ilielezea kuwa vikosi vya wanajeshi wa Yemen vimefanya mamia ya operesheni dhidi ya utawala wa Kizayuni na meli zake za kibiashara katika Bahari Nyekundu tangu kuanza kwa operesheni ya baraka ya Kimbunga cha Al-Aqsa na uvamizi wa Gaza mnamo Oktoba 7, 2023.

Mpango huu wa Kizayuni uliwekwa katika ajenda ya utawala wa uvamizi wa Quds baada ya vikosi vya Sana'a, baada ya kuweka mzingiro mkali wa bandari na njia za anga na bahari, kuweza kusababisha uharibifu wa kiuchumi kwa wavamizi wa Israeli na kupooza shughuli zao za kibiashara.

Gazeti la Kizayuni Yedioth Ahronoth liliripoti kuwa "Taasisi ya Ulinzi" inaamini kwamba usitishaji vita huko Gaza pia utasitisha makombora ya Yemen, lakini hautasitisha matamanio ya kuharibu Israeli. Gazeti hilo liliongeza kuwa Israeli inakabiliwa na tatizo katika kuondoa au kuzuia tishio kutoka Yemen, ambayo iko umbali wa karibu kilomita 2000.

Hata hivyo, utawala wa Kizayuni, kwa ushirikiano na serikali za Kiarabu za Ghuba ambazo kwa miaka mingi ya kuikalia Aden, zimehamisha utajiri wa Wayemen kutoka mafuta na gesi hadi dhahabu kwenda nchi zao na Ulaya na Amerika, unatafuta ushirikiano imara zaidi na wavamizi wa Aden ili waweze kutoa pigo muhimu kwa Ansar Allah wa Yemen.

Kwa hiyo, kila siku ishara za ushirikiano wa mamluki huko Aden na utawala wa Kizayuni zinaonekana. Hivi karibuni, afisa wa Israeli alithibitisha ushirikiano wa karibu wa kijasusi na serikali ya kibaraka ya Aden dhidi ya Sana'a kujibu operesheni zake za kusaidia watu wa Palestina katika Ukanda wa Gaza.

Avigdor Lieberman, Waziri wa Ulinzi wa zamani wa Israeli, aliiambia chanzo cha habari cha adui: "Tunahitaji mpango uliopangwa vizuri huko Yemen, badala ya kutegemea mashambulio ya angani mara kwa mara. Tunahitaji Mossad kuingia katika maeneo yanayodhibitiwa na serikali ya Aden ili kufundisha mawakala na kuunda mpango uliopangwa huko ili kukabiliana na Houthis."

Chaguo la Kijeshi Linakamilisha Chaguo la Kijasusi Dhidi ya Sana'a

Mbali na juhudi za viongozi wa Kizayuni za kuingilia kijasusi katika serikali ya Sana'a, chaneli rasmi ya 11 iliripoti kuwa viongozi wa usalama wa utawala wa Kizayuni wamewaomba wenzao wa Marekani "kurudi kwenye uwanja wa Yemen." Viongozi hao walitoa visingizio kwamba kuongezeka kwa mashambulio ya jeshi la Yemen kumegeuka kuwa "tatizo la kimataifa" na kwamba muungano mpana unapaswa kuundwa ili kutuma ujumbe wazi kwa Ansar Allah wa Yemen kwamba wako hatarini.

Kwa upande mwingine, Shirika la Utangazaji la Israeli lilitangaza kwamba "Israeli" imetuma ujumbe kwa Marekani ikiomba uingiliaji kati wa kijeshi, kutokana na kuongezeka kwa mashambulio ya makombora ya Yemen kuelekea "Israeli" na kuzamishwa kwa meli katika Bahari Nyekundu.

Inaonekana kwamba shirika la ujasusi la utawala wa Kizayuni, Mossad, licha ya hujuma zake zote na uhamasishaji wa vikosi vya mamluki huko Aden kwa ushirikiano wa kijasusi na UAE na Saudi Arabia, halijaweza kufikia matokeo yaliyotarajiwa kwa uvamizi wa kiusalama katika muundo wa utawala wa serikali ya Sana'a. Kwa hivyo, wanatafuta chaguo la kijeshi lililojaribiwa hapo awali na lililoshindwa, kwa kuingia kwa Marekani. Nia ya watu wa Yemen ndio rasilimali muhimu zaidi ya serikali ya Sana'a, ikitegemea Mungu, dhidi ya wavamizi wa Kizayuni, rasilimali ambayo imewachanganya Marekani na Israeli mbele ya Yemen.