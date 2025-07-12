Kifo cha Shahidi wa Mfungwa Mdogo Kabisa wa Zamani wa Palestina katika Ukanda wa Gaza

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahl al-Bayt (ABNA), tangu alfajiri ya leo Jumamosi, Wapalestina 16 wamefariki dunia katika mashambulizi ya anga na mizinga ya utawala wa Kizayuni katika maeneo mbalimbali katika Ukanda wa Gaza, yakiwemo majengo ya makazi na hema za makazi ya wakimbizi huko Deir al-Balah na Khan Yunis.

Miongoni mwa mashahidi alikuwa "Yousef al-Zaq", mfungwa mdogo kabisa wa zamani duniani, ambaye alifariki dunia wakati wa mashambulizi ya bomu ya ghorofa ya familia yake katika Mtaa wa al-Thawra katikati mwa jiji la Gaza.

Yousef alizaliwa mwaka 2008 katika gereza la utawala wa Kizayuni, na jina lake linaunganishwa na mapambano ya mama yake, "Fatima al-Zaq", mpalestina aliyeachiliwa huru ambaye alimzaa akiwa nyuma ya nondo za gereza.

Wanajeshi wa uvamizi wa Kizayuni walimkamata Fatima al-Zaq mnamo Mei 20, 2007, katika Kituo cha Kupitia cha Beit Hanoun, na hatimaye alimaliza ujauzito wake gerezani katika hali ngumu sana za kimwili na kiakili, bila huduma za kutosha za matibabu, na alijifungua mtoto wake katika moja ya hospitali za utawala huo, huku mikono na miguu yake ikiwa imefungwa minyororo.

Mnamo Oktoba 2009, Yousef na mama yake waliachiliwa huru kama sehemu ya makubaliano ya kubadilishana wafungwa. Makubaliano haya yalijumuisha kuachiliwa kwa wafungwa 20 wanawake wa Kipalestina kwa kubadilishana na video ya "Gilad Shalit", mwanajeshi wa Kizayuni aliyekuwa mfungwa.

Hapo awali, shahidi Yousef al-Zaq alitangaza katika mahojiano na Al-Alam: "Nilipoachiliwa kutoka gerezani nilikuwa na umri wa mwaka mmoja na miezi tisa, na sasa nina miaka 15. Ujumbe wangu kwa adui ni kwamba nilikupinga nikiwa mdogo, na kwa Mungu akipenda, nitakupinga pia nitakapokuwa mkubwa, na tutakomboa ardhi zilizokaliwa."