Rais wa Lebanon Akataa Kufanya Kawaida Mahusiano na Israeli

Kwa mujibu wa shirika la habari la Ahl al-Bayt (ABNA), Joseph Aoun, katika jibu lake la kwanza rasmi kwa matamshi ya Waziri wa Mambo ya Nje wa utawala wa Kizayuni, Gideon Sa'ar, mnamo Juni 30, ambaye alisema kuwa Israeli inavutiwa na kurejesha uhusiano na Syria na Lebanon, alisisitiza kuwa suala la uhusiano wa kawaida si sehemu ya sera ya mambo ya nje ya Lebanon.

Kulingana na taarifa kutoka Ofisi ya Rais wa Lebanon, Aoun, alipokutana na ujumbe kutoka Baraza la Mahusiano ya Kiarabu na Kimataifa, alifanya tofauti kati ya amani na uhusiano wa kawaida, akiongeza: "Amani ni hali isiyo na vita, na hali ya vita ndiyo inayotuhusu sasa, lakini suala la uhusiano wa kawaida halina nafasi katika sera ya mambo ya nje ya Lebanon."

Aliwataka jeshi la utawala wa Israel kuondoka kutoka maeneo matano ambayo bado wanayakalia katika kusini mwa Lebanon.

Baada ya mzozo uliodumu zaidi ya mwaka mmoja kati ya utawala wa Israel na Hizbullah ya Lebanon na kugeuka kuwa mapambano ya wazi mnamo Septemba iliyopita, usitishaji vita kati ya Tel Aviv na Beirut ulianzishwa mnamo Novemba. Hata hivyo, licha ya hayo, jeshi la utawala wa Kizayuni linaendelea kushambulia maeneo mbalimbali nchini Lebanon, hasa kusini mwa nchi hiyo, mara nyingi likidai kuwa linalenga wanachama au vituo vya Hizbullah.