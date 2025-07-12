Kukamatwa kwa Kijana wa Bahrain kwa Kauli za Kuunga Mkono Iran

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Ahl al-Bayt (ABNA), mamlaka za Bahrain zimemkamata Hussein Farid al-Jaziri, mkazi wa mji wa al-Zahra, kwa kuchapisha maoni ya kuunga mkono Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwenye Instagram.

Al-Jaziri, ambaye ni mwanaharakati wa mitandao ya kijamii, alikamatwa baada ya kuitwa katika Kurugenzi Kuu ya Uchunguzi wa Jinai, na kisha kuhamishiwa kwa waendesha mashtaka. Waendesha mashtaka pia walitoa amri ya kumkamata kwa siku saba wakati wa uchunguzi.

Kukamatwa kwake kunakuja wakati mashirika ya haki za binadamu yamekuwa yakionyesha mara kwa mara wasiwasi kuhusu ukandamizaji wa uhuru wa kujieleza nchini Bahrain, hasa kuhusiana na kauli za kisiasa kwenye mitandao ya kijamii.