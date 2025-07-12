  1. Home
Kukamatwa kwa Kijana wa Bahrain kwa Kauli za Kuunga Mkono Iran

12 Julai 2025 - 13:16
News ID: 1706959
Source: ABNA
Kufuatia vizuizi vikali vya serikali ya Bahrain dhidi ya uhuru wa kujieleza, kijana mmoja wa Bahrain alikamatwa kwa kuchapisha maoni ya kuunga mkono Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwenye Instagram na kupelekwa kizuizini kwa siku saba kwa amri ya mwendesha mashtaka.

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Ahl al-Bayt (ABNA), mamlaka za Bahrain zimemkamata Hussein Farid al-Jaziri, mkazi wa mji wa al-Zahra, kwa kuchapisha maoni ya kuunga mkono Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwenye Instagram.

Al-Jaziri, ambaye ni mwanaharakati wa mitandao ya kijamii, alikamatwa baada ya kuitwa katika Kurugenzi Kuu ya Uchunguzi wa Jinai, na kisha kuhamishiwa kwa waendesha mashtaka. Waendesha mashtaka pia walitoa amri ya kumkamata kwa siku saba wakati wa uchunguzi.

Kukamatwa kwake kunakuja wakati mashirika ya haki za binadamu yamekuwa yakionyesha mara kwa mara wasiwasi kuhusu ukandamizaji wa uhuru wa kujieleza nchini Bahrain, hasa kuhusiana na kauli za kisiasa kwenye mitandao ya kijamii.

