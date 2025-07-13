Mazishi ya Mashahidi wa Jinai za Utawala wa Kizayuni huko Qom

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Ahlul Bayt (a.s.) - ABNA, Idara ya Uhusiano wa Umma ya Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu ya Imam Ali ibn Abi Talib (a.s.) imetangaza katika taarifa kwamba: Sherehe za mazishi ya miili mitakatifu ya mashahidi wa uvamizi wa hivi karibuni wa utawala mbaya wa Kizayuni dhidi ya nchi yetu mpendwa, Kanali Mlinzi Alireza Rezazadeh Moghadam na Kapteni Mlinzi Ali Alirezaei, zitafanyika Jumanne, tarehe 24 Tir, saa 9:30 asubuhi.

Miili ya mashahidi hawa wa thamani itazikwa kwa kuhudhuriwa na tabaka mbalimbali za watu, familia tukufu za mashahidi, wanazuoni, wanafunzi, na maafisa wa mkoa, kuanzia Msikiti wa Imam Hassan Askari (a.s.) kuelekea Harem Takatifu ya Hazrat Masoumeh (s.a.).

Taarifa hiyo inaendelea kusema: Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi la Imam Ali ibn Abi Talib (a.s.) linaalika umma wa Hizbullah na wapenda mashahidi wa mkoa kushiriki katika sherehe za mazishi na kuzika mashahidi hawa wapendwa.